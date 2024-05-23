澳洲麥當勞員工遭爆「用薯條燈烘髒拖把」 全網罵翻：今年最無腦的事
據外媒《Daily Star》報導，澳洲布里斯本（Brisbane）麥當勞的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」。照片一曝光，引起許多網友不滿，忍不住怒批「今年見過最無腦的事」。
報導指出，一名女網友近日到澳洲布里斯本某間麥當勞用餐時，看見一名女員工竟將使用過的「拖把頭」放在薯條保溫燈下烘乾，且非常靠近底下新鮮的炸薯條，而當時其他工作人員卻都不以為意，持續做著手邊的事。
照片一曝光，瞬間引起許多網友批評，「我敢打賭拖把頭比薯條還要燙」、「這就是特殊成分的味道」、「我當廚師已經35年了，如果你知道廚房裡發生的一些事，應該就不會想在外面吃飯了」、「這是我今年見過最無腦的事，這位女店員的衛生和食品安全程序證書應該要被吊銷」。
對此，澳洲麥當勞發言人出面回應，已和該名女員工約談，但不會將她開除。目前也和當事店家直接溝通，再次對所有員工進行消毒、衛生和食品安全的培訓，並強調麥當勞非常重視食品安全，「這只是單一事件，我們將會確保此事不會再發生」。
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