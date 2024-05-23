庭院種菜挖出百年古錢幣！「鍵盤考古學家」鑑定：當時能買一串這個

世界各地有許多鄉野傳說，有時會聲稱某某遠古時候的寶藏，其實就埋在什麼地方，上百年甚至上千年來無人察覺。而近來有位日本網友，還真的在自己家中的庭院，挖出幾百年前的古錢幣，引起許多討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「shuo」最近在自家庭院種菜時，意外挖出了一枚江戶時代，寫著「寬永通寶」的古錢幣。推估這枚錢幣應該是在1636年到幕府末年期間鑄造的，有著上百年的歷史。

這位網友表示，他自己的家是在1915年建成，倉庫則早在1868年就已經存在，家族過去曾經靠養蠶為生。目前她和老公住在這個家，也有養狗、貓、雞等動物，過著和大自然相處的愜意生活。推估這枚錢幣，很可能是祖先遺留下來的物品，決定該好好收藏。

許多網友也紛紛表示「喔喔，從土中挖到的嗎」、「電視好像有做過節目，當時這個一枚可以買一串糰子」、「我也曾經在田裡撿到過這個」、「腦中浮現了江戶時代的人一時想要找錢在哪，最後放棄了的畫面」、「感覺是江戶前期的古寬永錢幣」、「翻到背面或許就知道年代了」、「拿到黃金週的零用錢了」、「現在也到了寬永通寶收成的季節啦」。