提早回家驚見丈夫與繼妹激戰！人妻崩潰想離婚 網友：快讓所有人知道

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香港01／ 撰文／喬納森
親眼見到丈夫出軌實在令人崩潰。圖／ingimage
親眼見到丈夫出軌實在令人崩潰。圖／ingimage

親眼見到丈夫出軌實在令人崩潰。外國有女網友在網上發文，分享自己悲慘經歷。她指自己一次與友人出門過夜旅行，但因身體不適提早回家，卻驚見丈夫與繼妹在家中沙發上激戰，令她大受打擊。事後她感到死心想離婚，但不知如何處理。帖文引來不少網友回應，「我猜這他們不是第1次」、「在他把責任推到妳身上之前，應讓所有人都知道」。

外國有女網友在Reddit發文，指丈夫傑克與繼妹克萊兒一向感情要好。早前樓主與友人外出旅遊，打算在朋友家中過夜，可是半夜卻突然感到身體不適，於是回家休息，未料一進家門就目睹丈夫出軌。

樓主說丈夫稱因為不想一個人待在家中，曾通知她會找克萊兒去酒吧喝酒，只是她沒想到最終兩人會在家中沙發上激戰，令她大受打擊，加上身體本來已經不適，當場在玄關地板上嘔吐。

丈夫和繼妹辯稱是「酒後亂性」，但樓主無法接受，一邊尖叫一邊要求兩人離開，丈夫卻不肯離開，樓主只好再逃到朋友家。

樓主事後想提離婚卻又不知如何處理，而她認為更令人難過的是，傑克和克萊兒從小就十分親密，就像有血緣關係的手足，令樓主更感混亂，苦惱是否該誠實告訴夫家兩人分開的原因。

帖文引來不少網友留言，「妳需要讓他父母知道妳們離婚的原因」、「我猜這他們不是第一次；告訴別人妳的離婚原因，這樣他才不會有機會把妳說成壞人」。也有人認為，「在他把責任推到妳身上之前，應讓所有人都知道」。

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文章授權轉載自《香港01》

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