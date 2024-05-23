人生贏家？清潔女工3年成127間公司董事 為貪酬勞成洗錢替罪羊

沒有學歷、沒有家底的清潔女工，短短3年竟成為127間公司的董事，可惜真相並不是勵志故事！新加坡1名初中輟學的兼職清潔女工，被揭從2015年起，前後擔任逾127間公司的董事，年收入約600萬新台幣，不過她並非白手起家，而是為貪每間公司的小額酬勞而犯法！原來有關公司被查出涉嫌洗黑錢，涉及款項逾500萬新加坡元（約1億2000萬新台幣）。法官最終判女工16天有期徒刑，出獄後5年內不得再擔任公司董事。

綜合外媒報導，新加坡1名45歲姓譚（音譯）的清潔女工，報稱初中便輟學，之後當兼職清潔工。案情指，譚女在2015年因工作關係接觸到1間企業的服務供應商，受委託為對方外國客戶經營的公司擔任委任董事，自此「一發不可收拾」，截止2018年4月12日，短短3年間，譚女已成為127間公司的委任董事，而她過去亦曾擔任其他14間公司的董事。

其後，相關公司被查出涉嫌洗黑錢，經調查發現，其中可追蹤之贓款逾500萬新加坡元（約1億2000萬新台幣）。譚女最終被控觸犯7項公司相關法例，並於日前（8日）承認其中3項罪名。

譚女受審時承認擔任董事是因為想賺外快，因每間公司承諾每年給她2000新加坡元（約47800新台幣），以127間公司計算，其年收入可達25.4萬新加坡元（約600萬新台幣）。她續指，對公司實質業務並不了解，過往只需文件上簽名，及將收到的支票直接寄送外國客戶，自己亦未曾想過監督公司業務。

譚女辯稱，事前並無針對該批公司做出任何調查，亦無詢問公司經營什麼生意，甚至連相關外籍董事亦未曾見面及做詳細調查。她直言，自己沒有接受過任何培訓，缺乏管理公司經驗，實際上亦無擔任委任董事的能力。

譚女代表律師則辯稱，被告在意識到公司有異樣後，已立馬辭職，懇求法官能從輕發落。法官最終判處譚女16天有期徒刑，而出獄後5年內不得再擔任公司董事。

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文章授權轉載自《香港01》