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女子下班搭Uber回家 撇見司機竟在前座脫褲打手槍

聯合新聞網／ 綜合報導
女子搭乘Uber卻看見司機做出猥褻動作。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子搭乘Uber卻看見司機做出猥褻動作。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

澳洲一名女子在尖峰時刻搭Uber回家，沒想到司機竟然在前座掏出生殖器自慰，雖然女子坐在後座，卻依然可以隱約看得到司機的私處和動作，當下也讓她嚇得不知如何是好。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，26歲的泰拉（Tayla Pimlott）近期才鼓起勇氣接受媒體訪問，希望能夠讓其他女性提高警覺。這起事件發生在2023年10月，當時泰拉是在尖峰時刻，於阿得雷德市中心搭乘Uber，想不到尖峰時刻和鬧區並沒有阻止司機做出猥褻動作。

原本泰拉坐在後座滑手機，但她餘光發現司機在晃動，仔細一看才知道司機脫掉褲子，拿出生殖器自慰。她嚇得動彈不得，心想自己會不會被強暴或載去奇怪的地方，不過泰拉還是趕緊傳訊息給媽媽和男友，也默默拍下影片當作報警的證據。

到家後因為媽媽就在門外等她，司機並沒有做出更誇張的舉動，泰拉立刻向警方報案，也向Uber官方回報。警方於10月1日逮捕29歲的法澤利（Rahman Fazeli），男子承認犯行，被判處四週刑期，但他成功申請緩刑，也在繳納保釋金以後出獄。

Uber強調接獲通知後就立刻刪除該名司機的使用權限，也會持續開發軟體中的安全功能，確保乘客和司機的安全，不過泰拉說她之後都不敢再搭Uber，也到現在都還會因出門而擔心害怕。

Uber 猥褻

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