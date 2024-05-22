快訊

奧地利突然不認我國際駕照！外交部：奧國也將不能持照在台開車

9縣市山區大雨持續到晚間 慎防雷擊及強陣風

殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

「電音和尚」風暴：佛教元素配電音文化 港台韓擁抱星馬say no？

香港01／ 撰文：成依華
韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（又名日進，原名尹成浩）2024年5月12日在韓國首爾演出（Reuters）
韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（又名日進，原名尹成浩）2024年5月12日在韓國首爾演出（Reuters）

韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（又名日進，原名尹成浩）近來爆紅，他把佛教元素融合電音文化，除了在韓國、台灣演出，6月初也會再度來香港表演。不過他在新加坡馬來西亞均掀起爭議，甚至引來政府官員發聲介入。部份佛教團體把他視為可吸引年青人的新潮DJ，也有團體視他為破壞、利用宗教的人，引發爭論。

現年47歲的尹成浩本是搞笑藝人，曾到韓國曹溪寺受戒，獲賜法號日進，據新加坡傳媒新明日報5月19日指，尹成浩並非出家人，而是穿僧服表演的人。

他自2023年下半年推出歌曲《佛祖Handsome》後走紅，並到韓國佛教節表演，穿上僧服與大眾一起開心跳躍、手舞足蹈的畫面在網路熱傳，且他唱的歌曲帶有搞笑歌詞如「OPPA（韓文哥哥的意思）幾歲？觀世音菩薩」、「佛祖長得好帥」、「Show me the 佛教信仰！」等，迅速吸引不少人注意。

他不單在韓國國內表演，更受邀到海外演出，例如是台灣、香港。在今年佛誕前後，他5月17日便曾來港到蘭桂芳演出，門票賣清，且也將再度到6月8至9日中環舉行的「S2O亞洲潑水音樂節─香港站」表演。他在台灣的演出同樣受到歡迎。

尹成浩也獲邀到星馬演出，但在5月初到馬來西亞演出後，便開始出現爭議，馬來西亞佛教青年總會5月7日發文，呼籲娛樂場所經營者、內容創造者需考量宗教等因素，又指「舞廳的設置存在潛在違反五戒的元素，包括酒精類飲品和狂歡的內容。如此的安排不僅會影響佛教的莊嚴，也有可能會讓大眾對於佛教儀式，比如誦經和合十，真正意義的了解出現混淆。」

馬來西亞來愈來愈多團體開始留意到尹成浩，除了宗教團體發聲反對，國會議員魏家祥5月8日表示，尹成浩的演出「把宗教娛樂化，讓佛教形象受損」，呼籲政府阻止這名DJ進入馬來西亞。

尹成浩原定5月底在馬來西亞再有兩場演出，最終取消。

在新加坡也出現類似爭議，尹成浩原定6月到新加坡夜店演出，引發爭論。

新加坡內政部長尚穆根5月22日在社交網站X（前稱Twitter）發文稱，指根據「電音和尚」過去演出內容，他會穿僧衣，改編宗教經文作為歌詞，並在演出中使用佛教禱告物件， 「這對我們的佛教社群來說會是冒犯性，不可接受。」

據《聯合早報》22日指，新加坡警方已告知夜店負責人，若繼續演出，當局會採取行動。

新加坡警方表明若表演計劃繼續進行，便不得涉及任何宗教元素。

《時代周刊》網站5月13日分析指，尹成浩成為爭議人物，一邊有人熱愛他的演出，也有人批評這些錯誤的行。他在韓國受到當地最大佛教宗派與佛教團體曹溪宗（Jogye Order）的歡迎，感謝他為向年輕一代傳播佛教所做的工作，又讓他在寺內表演。

報導談到佛教在韓國遭遇「信徒老化」的問題，且自稱信仰為佛教的人口比例從2015年的22%，降至2021年的17%，當地佛教團體希望更多接觸年輕人，更新宗教形象，故此當地領袖希望擁抱可以展現更吸引力一面的機會。

報導稱，並非所有佛教團體都歡迎尹成浩的這種創新，並不滿他的表演是對宗教的侮辱。

延伸閱讀：

荃灣請吃飯黨？濃妝女稱無錢好餓求請吃飯 港男拒絕：無同情心？

高級「請吃飯黨」？2大陸女要求請食這東西 港男絕招KO笑爆網友

文章授權轉載自《香港01》

佛教 和尚 新加坡 馬來西亞

相關新聞

姊姊派同卵雙胞胎妹妹代打上班 主管看到TikTok怒抓包

加拿大一名女子是雙胞胎，常在社群媒體上分享自己跟妹妹的生活日常。日前女子因為想要度假，異想天開要妹妹頂替她的位置上班，沒想到卻因為主管看到社群媒體上的影片而意外被抓包。

「電音和尚」風暴：佛教元素配電音文化 港台韓擁抱星馬say no？

韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（又名日進，原名尹成浩）近來爆紅，他把佛教元素融合電音文化，除了在韓國、台灣演出，6月初也會再度來香港表演。不過他在新加坡、馬來西亞均掀起爭議，甚至引來政府官員發聲介入。部份佛教團體把他視為可吸引年青人的新潮DJ，也有團體視他為破壞、利用宗教的人，引發爭論。

富士山LAWSON想拍就拍！他自製超商模型帶著走 網驚豔：會大賣

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，由於背後就是富士山，彼此間搭配形成一幅奇特的景象，引起許多觀光客前來拍照。然而人潮卻造成店家和居民的困擾，最近也傳出業者刻意製作遮檔布幕，讓未來沒辦法再打卡「富士山羅森」照片。有位網友見狀，乾脆自行製作羅森的便利商店模型，來滿足想要打卡拍照的需求。

超市偷巧克力被關進冷藏間 男受困11小時喊肚子痛…急救不治

近來南非發生一起社會事件。有一間連鎖超市警衛發現店內遭竊後，立刻逮捕了現行犯，並將小偷關在冷藏間裡。然而，疑似因為長時間被拘留在冷藏間，造成犯人隨後死亡，引起當地民眾的不滿。

不想接待親子客…韓咖啡店員貼無碼店內照 竟詛咒「最好都被車撞」

隨著社群網站發達，有時也有一些人基於對工作和生活的不滿，可能會在社群網站上發發牢騷。然而如果言論內容過於激烈，很可能影響到自己工作的單位，甚至遭到大量網友批評「炎上」，變成重大爭議事件。

怪物毒親的煉成：日本滋賀縣弒母案的回憶與懺悔

2021年，法院宣判考量兇手的受虐情境，而將刑期減輕為10年，也引起日本社會廣泛的討論；當時《轉角國際》依據法院資料和日本媒體的深度專訪，製作了一集〈日本「怪物毒親」殺母慘劇：學歷執念崩潰的教育虐待問題〉——不過礙於當時資料不夠完備，仍有許多疑問沒有解決。例如桐生希缺席的父親、以及母親自身的成長背景、還有在犯案之前，桐生希所經歷的生活樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。