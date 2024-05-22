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姊姊派同卵雙胞胎妹妹代打上班 主管看到TikTok怒抓包

聯合新聞網／ 綜合報導
愛里要雙胞胎妹妹替自己代班，結果被主管發現。圖擷自紐約郵報
愛里要雙胞胎妹妹替自己代班，結果被主管發現。圖擷自紐約郵報

加拿大一名女子是雙胞胎，常在社群媒體上分享自己跟妹妹的生活日常。日前女子因為想要度假，異想天開要妹妹頂替她的位置上班，沒想到卻因為主管看到社群媒體上的影片而意外被抓包。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，愛里（Ari Chance）和妹妹挪以（Noe）是一對雙胞胎，兩人常在TikTok上分享身為雙胞胎會遇到的趣事，吸引了80幾萬名粉絲。

近期愛里分享一部影片，影片中是公司主管寫來的電子郵件。原來愛里向公司請假遭拒，她靈機一動，想到讓長得一模一樣的妹妹代替自己去上班，沒想到東窗事發，讓主管非常生氣。

主管在信件中寫道：「妳請假已經被拒絕，卻讓妹妹來替代妳的工作，讓妳可以去度假，公司完全不能接受妳的作法。」主管更嚴厲指責愛里的行為，「對遵守規範的同事和賦予責任的公司來說，都像狠狠賞了他們一耳光」。

主管表示將嚴懲愛里，也要求她立刻跟公司聯絡並道歉，不過愛里在影片中的表情看起來十分不以為然，並沒有提到她後來怎麼處理自己捅下的婁子。

TikTok 雙胞胎

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