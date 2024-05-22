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公開裸體渡假村內幕 男性雄風擋不住怎麼辦？天體營老闆全說了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人對天體營充滿想像與好奇。 情境示意圖／Ingimage
不少人對天體營充滿想像與好奇。 情境示意圖／Ingimage

不少人對天體營充滿想像與好奇，近期西班牙便有一間裸體渡假村老闆娘親揭天體營神秘面紗，分享入住渡假村須遵守的「嚴格規定」，她強調，全裸與性吸引力無關，而是象徵身體的解放與自由，因此若有房客在園區勃起或做出不雅行為，將會被立即驅離。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，一名57歲的英國女子凱莉珍（Karie Jane），20年前首次嘗試不穿衣服後，便愛上這種生活方式，並在西班牙加那利群島（Canary Islands）的富埃特文圖拉島（Fuerteventura）經營一間裸體渡假村，除了接待「單人預約」的陌生人，也有不少家庭和情侶慕名前往享受裸體假期。

「裸體主義並不令人尷尬也無關色情，它含括對他人的尊重和體貼」，凱莉珍指出，渡假村很重視禮儀問題，因此制定了許多規範，例如「無論是否剛洗完澡，全裸旅客都需要坐在毛巾上以確保衛生」、「坐著時應將雙腿併攏」。此外，凱莉珍也嚴格禁止裸體渡假村出現任何猥褻、不雅行為，包含公共場合的任何性行為、凝視他人身體等。

針對不少人擔心的「勃起」問題，凱莉珍坦承，生理反應非常有可能發生在裸體新手身上，最好的方法是用毛巾遮掩或是待在海水中，直到生理情況能夠控制為止，「如果有人明顯勃起並故意引起注意，他們會被趕出去並禁止再次回來」。

凱莉珍偶爾會舉辦僅限女性參與的活動，例如一系列護理療程、流蘇花邊工藝、私人帆船旅程、吉普車探險等。她表示，裸體主義的吸引力在於不穿衣服的自由感，「當妳一天看到幾十個人裸體時，妳便不會再那麼關心妳的胸部、陰唇、陰毛、橘皮組織、雀斑，或者其它什麼東西」。

全裸 性行為 情侶 猥褻 西班牙

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