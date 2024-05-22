富士山LAWSON想拍就拍！他自製超商模型帶著走 網驚豔：會大賣

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，由於背後就是富士山，彼此間搭配形成一幅奇特的景象，引起許多觀光客前來拍照。然而人潮卻造成店家和居民的困擾，最近當地更刻意製作遮檔布幕，讓遊客未來沒辦法再打卡「富士山羅森」照片。有位網友見狀，乾脆自行製作羅森的便利商店模型，來滿足想要打卡拍照的需求。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，藝術團體「現代美術二等兵」的成員藤原克仁，日前在個人「X」帳戶上，分享能帶著走的羅森便利商店模型。這個模型外觀仿效爆紅的富士山羅森，只要有了他，不管從哪個角度看向富士山，都能拍出富士山和羅森的合照，也不會影響到其他人。

藤原表示，由於一般市面上的羅森模型，和河口湖那家羅森不太相同，因此他找了形狀相近的7-11模型進行改造。模型裡頭還有裝設LED燈，可以模擬夜間點亮招牌和店內的樣子。藤原指出，自己看到富士山羅森的新聞時，感到相當困惑，也不知道為什麼會變拍照打卡景點。但他決定用一個幽默的方式，來「解決」這個問題。

許多網友也紛紛表示「這點子不錯耶」、「這樣就誰都不會影響到了」、「背景除了富士山還能放其他東西」、「這個肯定會大賣」、「竟然連招牌都能發光，太用心了」、「我要全家便利商店的版本」、「可以帶著走的羅森太有趣了」、「再做一個富士山模型，自己就能拍富士山羅森了」。