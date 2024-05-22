超市偷巧克力被關進冷藏間 男受困11小時喊肚子痛…急救不治

近來南非發生一起社會事件。有一間連鎖超市警衛發現店內遭竊後，立刻逮捕了現行犯，並將小偷關在冷藏間裡。然而，疑似因為長時間被拘留在冷藏間，造成犯人隨後死亡，引起當地民眾的不滿。

根據日本媒體「Techinsight」報導，這起事件發生在南非海德堡的一間知名連鎖超市「紹普萊特（SHOPRITE）」。當時一位叫做夏巴拉拉（Bandile Shabalala）的33歲無業男性，和兩位朋友試圖竊取店內的巧克力棒，結果被警衛發現。

三人雖然打算逃走，但夏巴拉拉被捉住，被關在店內的冷藏倉庫內。到了下午四點左右，夏巴拉拉疑似曾經央求要上廁所。再過了一段時間，夏巴拉拉表示自己肚子痛，店內連忙呼叫急救人員。但當急救人員在晚間8點58分抵達時，夏巴拉拉已經確定身亡。

總計夏巴拉拉一共被關在冷藏庫約11個小時，由於消息在第一時間傳出來時，誤稱夏巴拉拉是一位13歲的少年，引起當地居民的憤怒，還出現群眾聚集並投石抗議。也有當地居民表示，過去店家懲罰小偷關進冷藏間，也只會關個30分鐘左右，這次卻關到11個小時，很可能是警衛和店家根本忘記有這回事。當地警方目前也正在釐清真相。