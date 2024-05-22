不想接待親子客…韓咖啡店員貼無碼店內照 竟詛咒「最好都被車撞」

隨著社群網站發達，有時也有一些人基於對工作和生活的不滿，可能會在社群網站上發發牢騷。然而如果言論內容過於激烈，很可能影響到自己工作的單位，甚至遭到大量網友批評「炎上」，變成重大爭議事件。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，近來一位韓國親子咖啡店的店員A氏，在某論壇貼了一張許多小孩到店內的照片，他不滿寫道「狗！這也叫少子化喔？詛咒他們」，甚至還貼出日曆上的預約表，聲稱「有110個預約，這些人最好都在過來的途中遇上交通意外」。

由於這位A氏原先在發文時，圖片並沒有進行馬賽克處理，因此有曾經到該店消費過的家長認出來，對此感到相當不滿，但不知道該怎麼辦，網路上也有許多人紛紛痛批A氏的行為。

很多人紛紛留言回應，「雖然能理解做不容易，不過這種自己個性也有問題吧」、「一句話就是生病了吧」、「為什麼還特地丟到網上公開」、「真是毛骨悚然，現在一堆有病的年輕人」、「整天看這些精神有問題的人在鬧有夠煩」、「雖然我也不喜歡小孩但不用這樣」、「是說討厭小孩幹嘛還來做這份工作」。