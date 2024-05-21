男友「婚禮當天猝逝」…3年後驚見小三發文放閃 她怒揭未婚夫秘密生活

婚禮是許多人夢寐以求的大日子，英國卻有名女子的未婚夫在婚禮當天不幸猝逝，突如其來的噩耗讓她悲痛欲絕，久久無法走出傷痛。然而，就在男友離世3年後，未婚妻卻偶然得知一個更令她難受的真相，原來男友長期對感情不忠，小三甚至大方發文悼念男方。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，英國一名35歲女子凱特琳（Kaitlin Palmieri），在交友軟體結識男友艾瑞克（Eric），兩人感情甜蜜一度論及婚嫁，不料男方卻在婚禮當天早上心臟病發猝死，讓她的生活一度陷入絕望。

然而，未婚夫過世3年後的某天，凱特琳在網路上看到一名陌生女子的悼念貼文，其中悼念對象的名字、生日和艾瑞克完全相同，凱特琳忍不住好奇心私訊詢問對方後，這才得知該名女子與未婚夫暗通款曲長達1年多，女方還截圖與艾瑞克的簡訊紀錄來證明2人的出軌關係，「他們最後的簡訊內容都是令人厭惡的性暗示」，凱特琳難掩失望說道。

在揭穿已故未婚夫的「秘密生活」後，凱特琳連續哭了好幾天，一度罹患嚴重的憂鬱症及焦慮症，不過在父母陪伴及醫師治療下，她正踏上克服悲傷的旅程，並希望能透過分享自己的故事，來幫助其他人走出遭受背叛的陰霾。凱特琳強調，不要覺得你有義務要去原諒某人，「就算對方已經離世，你仍有生氣和受傷的權利」。