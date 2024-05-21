快訊

飛往新加坡時遇嚴重亂流！新航波音客機「已1死30傷」 緊急迫降曼谷

17歲少年遭砍身中多刀 父曝嚴重傷勢「命危送加護病房」：搭中捷太不安全

男友「婚禮當天猝逝」…3年後驚見小三發文放閃 她怒揭未婚夫秘密生活

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子的未婚夫在婚禮當天不幸猝逝，然而在對方離世3年後，她才意外得知男方的「秘密生活」。 情境示意圖／Ingimage
英國一名女子的未婚夫在婚禮當天不幸猝逝，然而在對方離世3年後，她才意外得知男方的「秘密生活」。 情境示意圖／Ingimage

婚禮是許多人夢寐以求的大日子，英國卻有名女子的未婚夫在婚禮當天不幸猝逝，突如其來的噩耗讓她悲痛欲絕，久久無法走出傷痛。然而，就在男友離世3年後，未婚妻卻偶然得知一個更令她難受的真相，原來男友長期對感情不忠，小三甚至大方發文悼念男方。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，英國一名35歲女子凱特琳（Kaitlin Palmieri），在交友軟體結識男友艾瑞克（Eric），兩人感情甜蜜一度論及婚嫁，不料男方卻在婚禮當天早上心臟病發猝死，讓她的生活一度陷入絕望。

然而，未婚夫過世3年後的某天，凱特琳在網路上看到一名陌生女子的悼念貼文，其中悼念對象的名字、生日和艾瑞克完全相同，凱特琳忍不住好奇心私訊詢問對方後，這才得知該名女子與未婚夫暗通款曲長達1年多，女方還截圖與艾瑞克的簡訊紀錄來證明2人的出軌關係，「他們最後的簡訊內容都是令人厭惡的性暗示」，凱特琳難掩失望說道。

在揭穿已故未婚夫的「秘密生活」後，凱特琳連續哭了好幾天，一度罹患嚴重的憂鬱症及焦慮症，不過在父母陪伴及醫師治療下，她正踏上克服悲傷的旅程，並希望能透過分享自己的故事，來幫助其他人走出遭受背叛的陰霾。凱特琳強調，不要覺得你有義務要去原諒某人，「就算對方已經離世，你仍有生氣和受傷的權利」。

交友軟體 出軌 外遇 婚禮 男友 英國

延伸閱讀

人妻興趣太特別！激戰「被百人圍觀」尪哀號好難受 過來人秒懂

相關新聞

人妻興趣太特別！激戰「被百人圍觀」尪哀號好難受 過來人秒懂

每個人都會有各自的喜好和興趣，但當兩人步入婚姻、共同生活時，互相理解、磨合也尤為重要。近日，國外一名人夫上網吐苦水，表示自己深愛著妻子，但妻子的興趣已經影響到兩人的性生活。文章一出，引來不少網友同情，並表示原PO沒有錯，妻子確實應該做出改變，有過來人更直呼，「我非常理解你的感受！」...

男友「婚禮當天猝逝」…3年後驚見小三發文放閃 她怒揭未婚夫秘密生活

婚禮是許多人夢寐以求的大日子，英國卻有名女子的未婚夫在婚禮當天不幸猝逝，突如其來的噩耗讓她悲痛欲絕，久久無法走出傷痛。然而，就在男友離世3年後，未婚妻卻偶然得知一個更令她難受的真相，原來男友長期對感情不忠，小三甚至大方發文悼念男方。

遊日也要小心！3女觀光地搭計程車跳錶3千 司機竟要求「乘3」

在知名觀光景點，各種服務的價碼有可能會經過調整，比其他地方還要再貴上一些。雖然還算有一定合理性，但有時也會碰到不良業者，趁著觀光客不懂就獅子大開口，明顯意圖敲詐，需要多加留意。

虐童！3歲幼女遭塞洗衣機旋轉 媽媽男友稱「喝醉」否認犯行

日本茨城縣19日驚傳一起虐童事件。一名30歲男子趁女友不注意，將女友年僅3歲的女兒塞進直立式洗衣機內並啟動，導致女童腿部挫傷。女童母親察覺異狀立刻將女兒救出送醫，並通報警方，男子被以傷害罪等嫌疑現行犯逮捕。

超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活

印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。

喪妻女婿愛上岳母不倫戀被抓包 岳父1行為震驚全網

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。1名人夫喪妻後，仍和岳父岳母同住，以方便照顧2名孩子，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。