人妻興趣太特別！激戰「被百人圍觀」尪哀號好難受 過來人秒懂

每個人都會有各自的喜好和興趣，但當兩人步入婚姻、共同生活時，互相理解、磨合也尤為重要。近日，國外一名人夫上網吐苦水，表示自己深愛著妻子，但妻子的興趣已經影響到兩人的性生活。文章一出，引來不少網友同情，並表示原PO沒有錯，妻子確實應該做出改變，有過來人更直呼，「我非常理解你的感受！」

據外媒《每日星報》報導，國外一名30歲的人夫近期上網吐苦水，他表示結婚五年來仍深愛著妻子，「能娶到她我覺得非常幸運」，但他也道出長久以來存在著一個令人困擾的問題。

該名人夫表示，妻子是不少搖滾樂團的粉絲，尤其是情緒搖滾（emo）樂團，「這對我來說還好，事實上我也熱愛音樂，而且常和妻子一起去演唱會；真正困擾我的地方是，家裡到處都貼有這些樂團的海報」。而且連兩人的主臥也全貼滿樂團海報，「我們臥室的牆壁沒有一寸不是用來展示她的樂團海報的」、「不管我去哪裡、做什麼，感覺都有上百名憂鬱男子隨時在盯著我」。

他並大吐苦水直呼，「雖然聽起來有點蠢，但我無法再忍受夜晚入睡時，一直被監視著的感覺」、「我不想要在跟太太做愛的時候，還要被『我的另類羅曼史（My Chemical Romance）』、『奪回星期天（Taking Back Sunday）』、『二十一名飛員樂團（21 Pilots）』的成員們盯著看」。

該名人夫也說，自己曾詢問是否能夠取下家裡部分的海報，沒想到卻惹惱妻子，「她對我發飆」，所以最後也不了了之，「但我真的越來越難忍受了」。文章一出，引來不少網友支持，「她想在牆上貼樂團的海報沒問題，但房子和臥室也是你的，你在房間該如何裝飾上同樣有發言權」、「她該長大了，學習如何妥協」、「我太太也要我取下我的動漫海報，這是成長的一部分」、「這也是你的家，不應該讓你有不舒服的感覺」。

也有過來人道出心聲，「我非常理解你的感受，我曾和胸前刺有80年代樂團成員面孔的男生約會過，每次我們做愛時，我都感覺他們在看著我，真的讓人不安」，但也有網友笑稱原PO已經忍受5年了，應該還是會繼續忍下去。