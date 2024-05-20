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虐童！3歲幼女遭塞洗衣機旋轉 媽媽男友稱「喝醉」否認犯行
日本茨城縣19日驚傳一起虐童事件。一名30歲男子趁女友不注意，將女友年僅3歲的女兒塞進直立式洗衣機內並啟動，導致女童腿部挫傷。女童母親察覺異狀立刻將女兒救出送醫，並通報警方，男子被以傷害罪等嫌疑現行犯逮捕。
根據日媒《讀賣新聞》報導，自稱從事建築業的茨城縣30歲日本男子舛井英明，19日上午把同居女友的3歲女兒關進直立式洗衣機中，並按下啟動鍵，導致女童受傷。
幸好洗衣機剛轉動沒多久，女童的母親立刻察覺異狀，救出女兒送醫，所幸女童傷勢沒有生命危險，但腿部和其他部位有多處瘀傷。女童母親也通報警方，舛井隨後被以傷害罪等嫌疑現行犯逮捕。
警方指出，舛井否認這些指控，並聲稱他當時喝醉了。相關單位將進一步釐清他的犯案動機，並調查他是否平時就經常性涉及虐童情況。
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