遊日也要小心！3女觀光地搭計程車跳錶3千 司機竟要求「乘3」

在知名觀光景點，各種服務的價碼有可能會經過調整，比其他地方還要再貴上一些。雖然還算有一定合理性，但有時也會碰到不良業者，趁著觀光客不懂就獅子大開口，明顯意圖敲詐，需要多加留意。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位不具名的20多歲女性，大學時期曾和朋友共三個人，一起到熱海遊玩。由於目的地沒有電車站，也趕不上巴士了，於是三人乾脆叫了輛計程車來移動。

抵達目的地時，計程車顯示車資為3000日圓（約相當於新台幣621元），於是三個人分別掏出1000日圓鈔票準備結帳。沒想到計程車的中年男性司機，卻突然表示這裡是觀光地，所以計程車的價格不是合計3000，而是一個人就得付3000日圓，三個人合計9000日圓（約相當於新台幣1862元）。

三個人感到相當錯愕，但看到司機扳著臉孔，只能不情願地各自拿出3000日圓。結果，司機這時突然表情一變，表示一切都只是開玩笑的，總共只要付3000就好。雖然最終沒事，但這段過程嚴重影響三人遊玩的心情，即使現在想起這件事，還是覺得很噁心，認為差點就被敲竹槓了。