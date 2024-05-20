超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活
印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。
根據每日郵報報導，美國醫學期刊近日公開了這對來自印尼的雙胞胎兄弟。他們於2018年出生，共享3條腿、4隻手臂、1根陰莖，且共用多個內臟器官。他們出生時就沒有下體，這種骨盆相連的特殊連體情況被稱為「Ischiopagus Tripus」，由於兩人相連的形狀激似蜘蛛，因此也被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」。
在3歲前，他們通常只能平躺著生活。3歲後，一組外科醫療團隊替他們進行手術，切除第3條腿，穩定兩兄弟的臀部，才使他們能夠正常坐起來。術後三個月追蹤顯示，這對雙胞胎並沒有任何併發症。
這類連體嬰的特徵是雙胞胎共享3條腿，但其中一條腿無法正常活動。他們並共用同一組生殖器。這類連體嬰的病例非常罕見，而這種分裂大約發生在受孕後的8至12天。研究人員指出，醫學文獻中只通報了少數病例。印尼的研究小組估計，所有連體嬰中有 6% 至 11% 是「蜘蛛連體雙胞胎」。
中國、巴基斯坦、印度等國皆出現過「蜘蛛連體雙胞胎」的案例。其中1989年在中國出生的連體嬰兄弟於2歲多時進行手術，並成功將兩人分開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言