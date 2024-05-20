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超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼出現一對「蜘蛛連體嬰」。圖／擷取自美國醫學期刊
印尼出現一對「蜘蛛連體嬰」。圖／擷取自美國醫學期刊

印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。

根據每日郵報報導，美國醫學期刊近日公開了這對來自印尼的雙胞胎兄弟。他們於2018年出生，共享3條腿、4隻手臂、1根陰莖，且共用多個內臟器官。他們出生時就沒有下體，這種骨盆相連的特殊連體情況被稱為「Ischiopagus Tripus」，由於兩人相連的形狀激似蜘蛛，因此也被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」。

在3歲前，他們通常只能平躺著生活。3歲後，一組外科醫療團隊替他們進行手術，切除第3條腿，穩定兩兄弟的臀部，才使他們能夠正常坐起來。術後三個月追蹤顯示，這對雙胞胎並沒有任何併發症。

這類連體嬰的特徵是雙胞胎共享3條腿，但其中一條腿無法正常活動。他們並共用同一組生殖器。這類連體嬰的病例非常罕見，而這種分裂大約發生在受孕後的8至12天。研究人員指出，醫學文獻中只通報了少數病例。印尼的研究小組估計，所有連體嬰中有 6% 至 11% 是「蜘蛛連體雙胞胎」。

中國、巴基斯坦、印度等國皆出現過「蜘蛛連體雙胞胎」的案例。其中1989年在中國出生的連體嬰兄弟於2歲多時進行手術，並成功將兩人分開。

印尼 蜘蛛 連體嬰 雙胞胎

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