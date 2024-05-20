喪妻女婿愛上岳母不倫戀被抓包 岳父1行為震驚全網

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。印度1名人夫喪妻後，仍和岳父岳母同住，以方便照顧2名孩子，期間鰥夫竟然對同齡岳母動情，岳父懷疑戴綠帽，當眾揭穿這段不倫戀，但女婿竟趁機告白，而且打動岳父，容許他們結婚，甚至提供協助，最後2人在村民的歡呼下完婚。這段不倫婚外情雖然大團圓結局，但孩子面對外祖母變繼母的局面，暫時未知雙方如何相處。

事件發生在印度比哈爾邦（Bihar）班卡縣（Banka）莫蒂村（Moti Village），45歲人夫亞達夫（Sikandar Yadav）和妻子育有2名孩子，好景不長，妻子大約1年前過世，亞達夫一家繼續與55歲岳父達爾夫（Dileshwar Darve）及 45歲外母德維（Geeta Devi）同住。

豈料同一屋簷下竟出現女婿及岳母的不倫關係，亞達夫和岳母德維日久生情，達爾夫懷疑2人背著自己偷腥，於是展開調查，搜集到足夠證據後，在村委會和村民面前揭穿女婿與妻子有不尋常關係，然而亞達夫竟然藉此吐露對岳母的愛意，真愛深深融化達爾夫和一眾村民，達爾夫更願意退出，成全他們。

在達爾夫的協助下，亞達夫和黛維以傳統儀式完婚，相關過程更被拍下，在社交媒體上X（前稱Twitter）瘋傳，可見亞達夫在德維額頭塗上朱砂，村民們為這對新婚夫婦拍手歡呼。事件引來當地媒體報導，外婆突然變繼母，但報導沒有交代到亞達夫的孩子之後如何稱呼德維。

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文章授權轉載自《香港01》