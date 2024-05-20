快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喪妻女婿愛上岳母不倫戀被抓包 岳父1行為震驚全網

香港01／ 田中貴
一名鰥夫對同齡岳母動情，被發現後透過真誠告白打動岳父，最終岳父同意並協助二人辦結婚。示意圖／Ingimage
一名鰥夫對同齡岳母動情，被發現後透過真誠告白打動岳父，最終岳父同意並協助二人辦結婚。示意圖／Ingimage

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。印度1名人夫喪妻後，仍和岳父岳母同住，以方便照顧2名孩子，期間鰥夫竟然對同齡岳母動情，岳父懷疑戴綠帽，當眾揭穿這段不倫戀，但女婿竟趁機告白，而且打動岳父，容許他們結婚，甚至提供協助，最後2人在村民的歡呼下完婚。這段不倫婚外情雖然大團圓結局，但孩子面對外祖母變繼母的局面，暫時未知雙方如何相處。

事件發生在印度比哈爾邦（Bihar）班卡縣（Banka）莫蒂村（Moti Village），45歲人夫亞達夫（Sikandar Yadav）和妻子育有2名孩子，好景不長，妻子大約1年前過世，亞達夫一家繼續與55歲岳父達爾夫（Dileshwar Darve）及 45歲外母德維（Geeta Devi）同住。

豈料同一屋簷下竟出現女婿及岳母的不倫關係，亞達夫和岳母德維日久生情，達爾夫懷疑2人背著自己偷腥，於是展開調查，搜集到足夠證據後，在村委會和村民面前揭穿女婿與妻子有不尋常關係，然而亞達夫竟然藉此吐露對岳母的愛意，真愛深深融化達爾夫和一眾村民，達爾夫更願意退出，成全他們。

在達爾夫的協助下，亞達夫和黛維以傳統儀式完婚，相關過程更被拍下，在社交媒體上X（前稱Twitter）瘋傳，可見亞達夫在德維額頭塗上朱砂，村民們為這對新婚夫婦拍手歡呼。事件引來當地媒體報導，外婆突然變繼母，但報導沒有交代到亞達夫的孩子之後如何稱呼德維。

延伸閱讀：

婚禮前48小時　醉女婿誤入岳母房激戰　人妻2年後驚悉崩潰真相

阿女男友係炮友！離婚父見未來女婿　揭是一夜情對象：講唔講好？

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

喪妻女婿愛上岳母不倫戀被抓包 岳父1行為震驚全網

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。1名人夫喪妻後，仍和岳父岳母同住，以方便照顧2名孩子，…

超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活

印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。

三年誤診30次！11歲女童每天嘔吐 直到失去平衡才發現是腦瘤

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童被偏頭痛、身體不適、嘔吐等症狀困擾長達3年，家長帶她去看醫生高達30次，每次的診斷卻都不同，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上至少八個月，最終出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。

國家機器動起來！北韓強化全國監控

為「鞏固統治」與「維護安定」，中國近年已發展出能人臉辨識與監控的系統。而與作為中國「弒血之盟」的北韓，也被發現類似跡象。長期參與美國「38North」專案的美國史汀生中心資深研究員馬丁．威廉斯（Martyn Williams），近來捕捉到北韓設置使用監視器的動向，以彌補傳統人力的不足；國家對民眾的全方位監控，正持續強化。

家裡著火「Xbox」救全家人一命 16歲少年機警見端倪

英國一名16歲少年日前與女友在家中玩Xbox（電子遊戲機），玩到一半設備突然斷電，讓他驚覺有異，開始檢查家中電器，結果發現父母臥室冒出濃煙，他趕緊通知在樓下的父親。父親上樓查看後發現火勢已蔓延，便立即帶著全家人逃出屋子，整棟房子隨即在短短幾分鐘內竄出「毀滅性」大火，讓全家人不禁感慨，是少年與Xbox救了全家性命。

新婚妻狂撩20男聊色！綠帽尪嘆「她來者不拒」引網酸：這樣還敢結婚？

馬來西亞一名男子與妻子才剛新婚沒幾個月，近日偶然看了妻子手機，意外發現對方竟跟多達20位男性「聊色」，只要對象長得還可以、不醜，她一律來者不拒，甚至還跟保險業務員滾床單。男子坦言，雖然這些事不是在結婚後發生的，而是在交往期間發生，但仍讓他感到不舒服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。