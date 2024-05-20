快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

三年誤診30次！11歲女童每天嘔吐 直到失去平衡才發現是腦瘤

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名11歲女童3年被誤診30次，最終發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。示意圖／ingimage
英國一名11歲女童3年被誤診30次，最終發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。示意圖／ingimage

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童被偏頭痛、身體不適、嘔吐等症狀困擾長達3年，家長帶她去看醫生高達30次，每次的診斷卻都不同，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上至少八個月，最終出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤

根據每日郵報報導，女童母親達碧（Imogen Darby）表示，女兒是在2020年3月英國經歷新冠肺炎疫情封城期間開始生病，當時女兒每隔幾個月就會身體不適，後來變成每個月一次，頻率越來越高。她帶女兒看了大約10次全科醫生，撥打3次政府非緊急醫療專線NHS 111，也去了急診室。

急診室的診斷是女童得了胃病和偏頭痛，只需要多喝水就好。但女童病情沒有好轉，甚至出現頸部僵硬的症狀，但醫生聲稱這是她的睡眠方式造成的，並將她轉診給物理治療師。醫生也建議女童做進一步檢查，但MRI檢查需要等待數個月。

自2023年11月至2024年1月期間，女童每天都在嘔吐，而今年1月兒科認為女童是偏頭痛，讓她服用另一種藥物。

直到學校打電話通知家長說女童用奇怪的姿勢扶著脖子，而且失去平衡。達碧帶女兒到北安普頓綜合醫院就醫，女兒走路已經無法走一直線，電腦斷層（CT）掃描檢查發現她腦中有一個3.5公分大的腦瘤，確認罹患一種稱作毛狀星細胞瘤（Pilocytic astrocytoma）的常見兒童腦瘤。

女童被轉院至諾丁漢進行長達10個小時的手術，切除了這顆腦瘤的96%部分，所幸是良性腫瘤，未來5年內她需要每3個月接受一次MRI掃描，並進行物理治療與神經學檢查追蹤。英國腦瘤慈善機構的專家米勒（Cameron Miller）對此案例表示，對許多腦瘤患者而言，光是在確診過程就耗費了太久時間。

什麼是毛細胞性星狀細胞瘤？

星狀細胞瘤是一種由星狀細胞腦細胞生長的腦瘤。

約佔英國診斷出的腦腫瘤的三分之一，也是最常見的原發性腦腫瘤。

由於這些腫瘤是由對大腦訊息處理至關重要的細胞生長的，因此它們可能會破壞其生長所在大腦區域的功能。

毛細胞星狀細胞瘤傾向於在小腦中生長。這是大腦中控制平衡的區域。然而，它們也可以在與視力有關的視神經通路中生長。

症狀包括：

頭痛

說話困難

視力變化，例如複視或模糊

認知困難，例如思考或記憶困難

癲癇發作

資料來源：腦腫瘤慈善機構

新冠肺炎 腫瘤

延伸閱讀

兒癌易錯失早期治療先機 中國醫大籲留意9大症狀

一早起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

沈伯洋腦震盪用MRI遭控醫療浪費？ 台大急診醫解答了

奇蹟！澳洲名醫「自創療法」治腦癌 近一年癌症未復發

相關新聞

喪妻女婿愛上岳母不倫戀被抓包 岳父1行為震驚全網

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。1名人夫喪妻後，仍和岳父岳母同住，以方便照顧2名孩子，…

超罕見「蜘蛛連體嬰」！共用同一根陰莖 3歲前只能躺著生活

印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用3條腿、4隻手臂以及1根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有兩百萬分之一的機率會出現。美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。

三年誤診30次！11歲女童每天嘔吐 直到失去平衡才發現是腦瘤

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童被偏頭痛、身體不適、嘔吐等症狀困擾長達3年，家長帶她去看醫生高達30次，每次的診斷卻都不同，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上至少八個月，最終出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。

國家機器動起來！北韓強化全國監控

為「鞏固統治」與「維護安定」，中國近年已發展出能人臉辨識與監控的系統。而與作為中國「弒血之盟」的北韓，也被發現類似跡象。長期參與美國「38North」專案的美國史汀生中心資深研究員馬丁．威廉斯（Martyn Williams），近來捕捉到北韓設置使用監視器的動向，以彌補傳統人力的不足；國家對民眾的全方位監控，正持續強化。

家裡著火「Xbox」救全家人一命 16歲少年機警見端倪

英國一名16歲少年日前與女友在家中玩Xbox（電子遊戲機），玩到一半設備突然斷電，讓他驚覺有異，開始檢查家中電器，結果發現父母臥室冒出濃煙，他趕緊通知在樓下的父親。父親上樓查看後發現火勢已蔓延，便立即帶著全家人逃出屋子，整棟房子隨即在短短幾分鐘內竄出「毀滅性」大火，讓全家人不禁感慨，是少年與Xbox救了全家性命。

新婚妻狂撩20男聊色！綠帽尪嘆「她來者不拒」引網酸：這樣還敢結婚？

馬來西亞一名男子與妻子才剛新婚沒幾個月，近日偶然看了妻子手機，意外發現對方竟跟多達20位男性「聊色」，只要對象長得還可以、不醜，她一律來者不拒，甚至還跟保險業務員滾床單。男子坦言，雖然這些事不是在結婚後發生的，而是在交往期間發生，但仍讓他感到不舒服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。