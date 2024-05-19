家裡著火「Xbox」救全家人一命 16歲少年機警見端倪

英國一名16歲少年日前與女友在家中玩Xbox（電子遊戲機），玩到一半設備突然斷電，讓他驚覺有異，開始檢查家中電器，結果發現父母臥室冒出濃煙，他趕緊通知在樓下的父親。父親上樓查看後發現火勢已蔓延，便立即帶著全家人逃出屋子，整棟房子隨即在短短幾分鐘內竄出「毀滅性」大火，讓全家人不禁感慨，是少年與Xbox救了全家性命。

根據《鏡報》報導，16歲少年布洛迪（Brodie Trayner）本（5）月10日和女友在房間裡玩Xbox，不料遊戲突然斷線，機警的他察覺到不對勁，便開始檢查房屋內的電器是否出現狀況，很快就發現父母房間開始冒出濃煙，他立即跑去通知在樓下工作的父親保羅（Paul）。

保羅表示，他上樓後發現火勢已經蔓延到臥室衣櫃上，且已有大量的濃煙湧出，他無法判斷火勢大小，加上小女兒也還在家裡，當下只能選擇先讓所有家人逃出來。於是全家人迅速撤到庭院裡避難，驚恐地看著大火從屋頂竄出，並在短短幾分鐘吞噬了整棟房子。保羅回憶，「火勢蔓延得太快了，一切只在幾分鐘內發生，感覺就像是靈魂出竅」。

消防人員趕往現場後，花了數小時才成功撲滅火勢，並使用熱感應器找出可能再次著火之處，且救火中由於火勢過大，消防隊員甚至必須從附近的河中取水來滅火。事後保羅提到，「屋子的上半部已經被火燒得面目全非，而下半部則是被滅火的水柱淹沒，根本是火災加水災的雙重打擊。當我們去看房子時，後門一打開，水就像海嘯一樣打在我們身上。一切都沒了，我們什麼都沒剩下」。

而據火場鑑定結果，臥室的電器故障為起火主因。目前保羅一家只能暫時居住於AirBnB，善良的鄰居們不僅捐贈他們衣物，還聯合社區募款，目前已募集超過7000英鎊（約新台幣28.5萬元），當地餐廳也好心提供餐食，甚至連布洛迪兼職中的好友們，也試圖捐贈小筆資金，只希望能協助這家人盡快度過難關。