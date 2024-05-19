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新婚妻狂撩20男聊色！綠帽尪嘆「她來者不拒」引網酸：這樣還敢結婚？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子近日意外發現妻子竟跟多達20位男性「聊色」，甚至還跟保險業務員滾床單。示意圖，非當事人/ingimage
一名男子近日意外發現妻子竟跟多達20位男性「聊色」，甚至還跟保險業務員滾床單。示意圖，非當事人/ingimage

馬來西亞一名男子與妻子才剛新婚沒幾個月，近日偶然看了妻子手機，意外發現對方竟跟多達20位男性「聊色」，只要對象長得還可以、不醜，她一律來者不拒，甚至還跟保險業務員滾床單。男子坦言，雖然這些事不是在結婚後發生的，而是在交往期間發生，但仍讓他感到不舒服。

一名人夫日前向臉書粉專「988 DJ : Chan Fong」投稿，他說前幾日偶然看了妻子的手機後，發現對方與「男生朋友」簡直無話不談，竟與多達20名異性大膽聊色。他表示自己的妻子相當開明、開放，男生不要太醜，基本上來者不拒，且前陣子有男生邀約喝酒、開房，她居然一口就答應了，不過兩人目前處於遠距離關係，無法確定妻子最終是否赴約，但他還是很在意那段對話。

更令他難以接受的是，妻子曾與保險業務員發生性行為，該業務員甚至公開炫耀此事，即使要求妻子換個業務員，她也充耳不聞，至今仍與該業務保持聯繫，「我們才結婚幾個月，雖然這些不是在結婚後發生的，是在交往期間發生的，但是心裡難受」，且妻子經常在社群平台曬出性感照，卻從未發過夫妻倆的合照，妻子的貼文底下還時常會看到那些男性的留言，讓他很不是滋味。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「都這樣了還敢結婚」、「愛是一道光，綠到你發慌」、「不會勸你分開，你一定聽不進去，祝你們白頭偕老」、「這不叫開明開放，這個叫濫交、不能自律」、「你的大方令我感到世界無奇不有，大開眼界」、「全身綠都來了，還可以娶回家，你厲害」、「只要發生過一次就會有千千萬萬次，你居然還可以和她走到結婚，我也是服啦」。

人夫 結婚 馬來西亞

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