網瘋傳「紅色行李」下機等最久 影片曝光遭航空業打臉揭真相

自5世紀月10日開始，全球迎來近20年最強的地球磁暴，全球極光大爆發，包括美國、澳洲、英國、歐洲等地都出現壯麗極光，就連過去觀測不到極光的地區，也傳出觀測到極光的消息。而位於日本鳥取縣西部的大山町，近日有民眾拍攝到，九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」，該民眾將拍的下奇幻的景象，上傳到社群平台X，隨即獲得超過2000萬名網友觀賞，直呼「太神奇了」。

2024-05-18 14:35