網瘋傳「紅色行李」下機等最久 影片曝光遭航空業打臉揭真相
TikTok近期流傳著一部標題為「你知道為何紅色行李會最早被裝運嗎？」的短片，指出地勤人員會優先將紅色行李箱堆放在貨艙最深處，意味著當班機抵達時，這些紅色行李箱會最晚被送往行李提領處，該短片一出隨即引發網友熱議。對此，有航空業內人士駁斥，地勤人員根本沒時間將行李箱按顏色分類，並聲稱這部影片內容完全與事實不符。
據《紐約郵報》報導，這段TikTok短片已累積超過7500萬次瀏覽，引發大批網友熱議。有人認為紅色行李箱較顯眼，方便地勤人員辨認以避免遺漏。此外，也有留言聲稱，最後離開飛機的空服員往往會使用紅色行李箱。
針對網上眾說紛紜，荷蘭皇家航空公司（KLM）於4月26日在官方TikTok頻道上傳新影片，推翻這種說法。一名員工在影片中表示，行李的堆放方式是依照輸送順序，而不是行李箱的顏色。發言人也向媒體表示，TikTok上那部瘋傳的影片是故意誤導、提供假訊息，地勤人員根本沒有多餘的時間，按照顏色分類行李箱。
此外，一位自稱曾在機場工作5年的網友也回應，「如果我們要花時間和精力，去為不同顏色行李箱分類，那我現在可能還在裝載2015年的班」。而先前美國媒體《哈芬登郵報》曾報導，達美航空員工表示，地勤人員協助辦理托運手續時就會知道行李的重量，並按照重量平均分配在飛機貨艙中。對於窄體客機，行李大多按照在等候處理區的順序裝運，而不是依顏色分類。
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