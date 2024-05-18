英國女「拔髮放食物上」囂張吃霸王餐 全程被拍下竟不認帳走人

餐飲業最怕遇到顧客吃「霸王餐」！英國1間中式酒樓在facebook發文指，有1對男女入店用膳，其間投訴食物有頭髮，但監視器顯示女方拔出自己頭髮，繼而放入碟上，該對男女不但辱罵和威脅酒樓員工，甚至沒有支付77英鎊（約新台幣3,150元）餐費便離開。酒樓希望「提醒其他餐廳和小店」注意該對「欠債不還的男女」。

事件引來當地傳媒追訪，涉事中菜館表示事後再遇到類似事件，損失近200英鎊（約新台幣8,176元），決定如果顧客並非熟客，就需要下單時付款，避免進一步損失。

慘遇衰客的東方城大酒樓（Oriental Garden Restaurant Northampton）位於北安普頓（Northampton），提供中菜和點心，不時在facebook專頁更新近況，經營似相當順利。

但店方近日上載圖片和監視器紀錄，用文字解釋當日傍晚有1對男女入店光顧，點了前菜和主菜，繼而投訴菜餚有頭髮。店方翻查閉路電視片段，見拍下女方自拔頭髮後，將頭髮放入食物，他們除了辱罵和威脅中菜館員工之外，更沒有付錢便離開，店方批評「這絕對是卑鄙的行為…不能也不應該容忍」。

根據監視器，涉事男女面對面坐在中菜館其中一桌，只見女方不斷把弄自己長髮，繼而疑似拔出其中1根，然後將頭髮放在其中一碟食物上，然後移動頭髮位置，完成後繼續進食其他菜餚。

事件引來當地傳媒追訪，指出事件發生在當地時間上月28日，涉事中菜館負責人不具名接受訪問，補充事件細節，憶述當晚有同事接獲投訴，有顧客稱在食物中發現頭髮，對方想和負責人商討後續安排。

負責人留意到該根頭髮在食物最上位置，沒有混入菜餚之中，懷疑是否女方不慎將頭髮跌到食物中，惟女方極度不滿，於是和負責人展開爭執。負責人當時提醒店內到處都有監視器，不排除拍下他們所為，而女食客即「大吵大鬧，然後她（女顧客）推開我（負責人）」，最終和男同伴離開，沒有支付77英鎊（約新台幣3,150元）帳單。

負責人和同事事後翻查店內監視器片段，證實是女方自拔頭髮放到碟上，目的是想吃霸王餐，而事發後店方再遇到2次類似經歷，分別涉及1名抱住嬰兒的女子和3名女子，餐廳損失近200英鎊（約新台幣8,176元）。負責人慨嘆飲食業艱苦經營，通常每年發生一至兩次類似事件。

東方城大酒樓在facebook宣布最新安排，指出由於最近發生不愉快事件，為了保持服務質素，並繼續為顧客提供最佳的用餐體驗，店方懇請非熟客人士下單時付款，同時感謝體諒。

當地媒體訪問附近餐廳職員，對方表示見過顧客將頭髮放入食物中，藉此「不還錢」，形容「在這裡發生過數次」，相信吃「霸王餐」人士並非本地人，聽聞他們自稱住在酒店。

英國不時發生「霸王餐」案件，例如來自威爾斯（Wales）的夫婦伯納德（Bernard McDonagh）和安（Ann McDonagh）分別41歲和39歲，曾進入5間餐廳用膳，但沒有支付1168英鎊（約新台幣47,752元）帳單，同時承認從數間商店偷取總值1,017英鎊（約新台幣41,580元）的商品，日前被控5項欺詐罪。

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文章授權轉載自《香港01》