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連約會都被AI取代？ 交友軟體CEO指明未來發展趨勢
科幻片中男女主角派出自己的機器人代替自己去約會，這樣的劇情可能會成為接下來的現實！熱門交友軟體Bumble的創辦人賀德（Whitney Wolfe Herd）日前參加彭博科技高峰會，表示接下來AI約會將是該公司發展的重要方向。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，5月9日賀德受邀參加一年一度的彭博科技高峰會（Bloomberg Tech Summit），被問到交友軟體與科技會如何結合發展。賀德表示，該公司一直努力在朝結合AI發展，未來使用者可以透過AI最佳化自己的自我介紹，甚至可能讓AI代替自己去約會。
賀德表示，孤單是現在全球都在面對的問題，社群媒體有時感覺不但沒有幫助人建立關係，反而還造成反效果。交友軟體Bumble認為最重要的還是幫助人們建立關係，「使用者上線是為了建立線下的真實關係」，AI也不是用來取代真人。
她表示目前已經聽過有些人跟AI建立關係，不過Bumble的發展目標是透過AI提升使用者的資料或是經營關係的方式，藉此提高他們配對成功的可能性。她也提到，未來使用者甚至可能有AI分身，這些分身可以代替本人去約會，「AI可以快速過濾舊金山的600人，你只需要跟最後過濾出的3個人真正見面」。
賀德說，Bumble也很努力要改造平台，讓它不再只是一個約會軟體，而是真正的人際關係建立平台。未來使用者可以不管是打麻將找牌咖、出門健行等都可以在Bumble上找到。
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