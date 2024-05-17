男友用「烤箱」煮義大利麵 女子傻眼：怎麼活到這麼大的？
在家自己料理容易嗎？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己跟男友之間發生的趣事。原來男友說要替她做晚餐，卻在煮義大利麵時把麵「放進烤箱裡烤」，讓女子看傻了眼。
據《太陽報》（The Sun）報導，格蘭特（Elle Grant）在TikTok上分享自己男友做晚餐的方法，讓網友看了啼笑皆非。原來男友想要煮義大利麵給女友吃，但卻不知道要怎麼加熱，於是把螺旋麵放上烤盤鋪平，想用烤箱把麵給「烤熟」。
格蘭特在影片標題寫道：「拜託誰來救救我」、「有誰的男友也不會煮飯嗎？怎麼活到這麼大的？」這部搞笑的影片吸引超過150萬次點閱，更引來不少網友留言。
有一派網友認為男友根本是故意的，「他假裝自己不會，想要妳來當他媽媽，幫他做所有事」，也有人說：「他絕對很清楚自己在幹嘛，這樣以後妳就不會再要求他煮飯了。」
其他網友則分享自己要另一半煮飯帶來的慘痛經驗，有網友說自己的前夫某次說要做披薩，結果搞到她食物中毒。另一名女網友則說交往五年男友都說自己不會煮飯，結果一分手男友學煮飯學得超快。
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