印尼2歲男童吸菸成癮「每天40支」震撼全球！14年後驚人現況曝光

吸菸影響健康，兒童吸菸更是一大危害。印尼1名16歲少年曾因為吸菸成為熱話，14年前只有2歲的他在長輩錯誤影響下開始吸菸，且菸癮極深，每日都要吸40支菸，體重也遠超同齡人。母親擔心他健康便嘗試幫他戒菸，結果遭到劇烈反抗，作為孩童的他難忍菸癮，甚至自殘般以頭撞牆。後來在兒童心理學家幫忙下，經過數年治療，該少年終於戒菸成功，與昔日大有不同。

綜合外媒報導，印尼16歲少年黎扎（Ardi Rizal）於2010年曾經成為網路熱話，當時年僅2歲的他在鏡頭前熟練地叼着香菸，坐在玩具車上笑着吞雲吐霧，「印尼吸菸嬰兒」名號令他一夕爆紅，當時也有不少網民為此感到不安。原來黎扎18個月大時，受父親慫恿嘗試吸菸，結果染上極大菸癮，每日要吸40支菸，還要飲用3瓶煉奶，結果令他體重飇升，遠超同齡兒童平均水平。

黎扎的母親戴安娜（Diana）表示，因擔心兒子身體，曾嘗試制止他吸菸，不過每當有人試圖拿走黎扎的菸，黎扎就會大發脾氣，甚至用頭撞牆，「他像是陷入瘋狂一般，如果不能吸菸就會傷害自己」。戴安娜別無他法，決定向當地政府及專家尋求協助，最終在國家兒童保護委員會主席兼國內頂尖兒童心理學家穆利亞迪博士（Dr Seto Mulyadi）幫助下，黎扎成功戒菸。

不過，戒除菸癮的過程漫長而艱辛，黎扎曾表示不吸菸時嘴巴會有酸味，而且非常頭暈。年幼的黎扎難以忍受戒斷症狀，穆利亞迪於是透過跑步、攀爬和玩耍等活動分散他的注意力，慢慢減少他吸菸數量。數年後黎扎成功戒菸，可惜他試圖用食物取代菸草給他的感覺，因此戒菸後他開始暴飲暴食，因為過胖而需要進行第2輪康復治療。

黎扎熬過嚴格的治療，現已恢復健康，與昔日胖乎乎的他判若兩人。他在校成績不俗，曾是校內模範生，並表示希望能在日後成為醫生。惟有報導指，黎扎因家境問題現已輟學，並與家人居住在南蘇門答臘島的Teluk Kemang Sungai Lilin村，幫助家人賣菜維生。

事實上，印尼在菸草管制上相對寬鬆，政府官員多次就兒童和青少年吸菸問題表達憂慮。2023年，印尼衛生部副部長哈布沃諾 (Dante Saksono Harbuwono) 公布有關兒童吸菸數據，目前當地兒童吸菸者比率達到10%，即每10個兒童就有1個吸菸，有3/4人不足20歲就開始吸菸。

兒童及青少年吸菸情況是全球性問題，根據世界衛生組織的網頁所示，在所有地區，兒童使用電子菸的比例均高於成年人，估計全球有3700萬13至15歲的青少年使用菸草。

（綜合）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》