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女兒12歲起遭性侵8年產2嬰 狼父藏毒被捕庭上眾人流淚

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞一名狼父自女兒12歲起長期性侵，歷時長達8年，導致女兒生下2名孩子。女受害人一直啞忍，直到父母涉嫌藏毒被捕，她才鼓起勇氣報案揭發父親獸行。圖／ingimage
馬來西亞一名狼父自女兒12歲起長期性侵，歷時長達8年，導致女兒生下2名孩子。女受害人一直啞忍，直到父母涉嫌藏毒被捕，她才鼓起勇氣報案揭發父親獸行。圖／ingimage

馬來西亞發生離譜性侵亂倫案，一名狼父自女兒12歲起長期性侵，歷時長達8年，導致女兒生下2名孩子。女受害人一直啞忍，直到父母涉嫌藏毒被捕，她才鼓起勇氣報案揭發父親獸行。案件提堂後，女通譯員因女受害人的慘痛遭遇而感到難過，一邊讀出案情，一邊哽咽哭泣，女記者也不禁掉眼淚。狼父在庭上認罪，同時要求和女兒見面，但法官不予理會。經審訊後狼父被判入獄20年及鞭刑5下，至於藏毒罪名，他同樣認罪，但女被告不認罪要求審訊，法庭繼續審理藏毒案。

根據案情，女受害人今年5月1日在父母涉及藏毒案件而被警方拘捕後，前往朱湖警局報案，指出自己由12歲起被父親性侵至今年4月21日，甚至兩度產嬰，其中一名孩子年約3歲，另一孩子甫出世已經夭折。其中一次被侵犯發生於2022年11月某日清晨大約6時，女受害人當時在在甘榜朱湖的住所熟睡，卻遭到父親性侵，同年12月女受害人月經遲遲未來，隨後證實自己懷孕，2023年8月1日在波德申醫院生下寶寶。

案件近日開審，44歲涉案父親和其45歲妻子同樣黑布蒙頭，當中男被告穿上啡色上衣及綠色褲子，被帶上芙蓉地庭時，引來大批傳媒拍攝。

男被告被控性侵女兒，觸犯刑事法典第376B(1)條文，一旦罪成，可被判監禁不少過10年及最高不超過30年，以及鞭笞。女通譯員讀出案情時，為女受害人經歷感難過，當場哽咽落淚，法官一度指示暫時休庭，但女通譯員表示不需要，繼而慢慢讀完案情，現場採訪的女記者都忍不住落淚。

男被告在庭上認罪，求情時表示妻子沒有涉案，他患有氣喘，妻子則有糖尿病及心臟病，他們育有受害人等4名子女，需要撫養3名年幼孩子，希望法官輕判。男被告同時要求和女受害人見面，但不獲批准。控方指出受害人等待男女被告涉及藏毒案被捕後，才敢前往警局報案，顯示受害人非常恐懼，同時遭受嚴重心理創傷，即使男被告認罪，但不代表可獲減刑，要求法官重判。

法官判刑時嚴厲斥責男被告身為父親，理應守護和照顧子女，但對女兒做出獸行，令女受害人飽受心理創傷，判處被告入獄20年，刑期由被捕當日計起，另加鞭笞5下。庭上沒有交代到該名3歲孩子近況。

此外，男女被告被控去年4月28日凌晨2時30分，在甘榜朱湖的住所被發現藏有32.83克馬丸（Yaba），觸犯1952年危險毒品法令第12(2)條文，一旦罪成，可被判處終身監禁或不超過5年和鞭笞不少過10下。男被告俯首認罪，但女被告不認罪要求審訊，他們繼續還押，案件本年7月4日過堂，同時等待化驗報告。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 馬來西亞

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