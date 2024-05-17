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拔智齒細菌感染亡！女子體重掉至27公斤猝逝 醫生1理由圖卸責

香港01／ 撰文／桃樂斯
印尼一名女子接受拔智齒手術後，慘遭細菌感染，及後更擴散至頸部和肺部。術後女子健康逐漸惡化，體重更下降至僅27公斤，最終於染病約5個月後離世。圖／翻攝自《香港01》
印尼一名女子接受拔智齒手術後，慘遭細菌感染，及後更擴散至頸部和肺部。術後女子健康逐漸惡化，體重更下降至僅27公斤，最終於染病約5個月後離世。圖／翻攝自《香港01》

拔牙悲劇！印尼有女子去年12月接受拔智齒手術後，慘遭細菌感染，及後更擴散至頸部和肺部，一度無法說話，經治療和手術後情況曾一度好轉，並在醫生建議下，於家中使用呼吸機配合治療。不過，由於女子頸部曾進行手術留有小孔，只能靠管子進食，行走也變得困難，健康逐漸惡化，體重更下降至僅得27公斤（約59.5磅），最後在染病約5個月，即今年4月27日離世。

替女子拔牙的牙醫以手術已依照程序進行為由企圖推卸責任，惟女子的丈夫懷疑妻子離世和拔智齒有絕對關係，表示將會對牙醫採取法律行動。當地衛生部門已召見該牙醫，但表示由於死者離世前曾接觸數名醫生，仍需調查是否涉及人為醫療失誤引致悲劇。

綜合馬來西亞媒體報導，印尼東爪哇省一名31歲女子阿西赫（Nira Pranita Asih）經常抱怨頭痛，於去年12月20日在丈夫索夫揚（Davin Ahmad Sofyan）陪同下，到當地的Djoshy Dental Care牙科診所諮詢，經X光檢查後，牙醫告知其頭痛成因是其中1隻智齒向左傾斜引起，建議她拔掉智齒。阿西赫於同年12月28日在該牙醫診所進行拔智齒手術。

不過阿西赫拔掉智齒2天後，其牙齦開始出現腫脹，頭痛問題亦再現，只能靠藥物緩解痛楚。丈夫索夫揚之後帶她去醫院檢查，發現她喉嚨發炎，進行治療後情況曾一度好轉。可惜不久後她除喉嚨痛不止，更無法開聲說話，醫生證實為細菌感染。索夫揚表示，「由於抗生素對妻子（阿西赫）無效，細菌已造成呼吸道感染」，因此阿西赫被送院治療。

醫生隨後發現細菌已進入阿西赫的頸部和肺部，加上在氣管中發現了膿液，他們決定為其進行引流，並於左肺腔插入管子，藉此排出液體。之後經過胸部電腦斷層掃描，醫生指阿西赫的右肺腔都需要進行上述治療，最後在2邊肺腔合共排出2公升液體。

不過，阿西赫之後情況未有好轉，於2月30日接受開胸手術。醫生手術後告知索夫揚一切順利，但阿西赫需要轉送至深切治療部病房，接受了為期2週的治療，同時要依賴呼吸機，亦建議他們之後可以在家中使用呼吸機配合治療。

可惜阿西赫出院後，因頸部曾進行手術留有小孔，只能靠管子進食，行走也變得困難，她的身體狀況逐漸惡化，體重更下降至27公斤，最後於今年4月27日離世。

阿西赫的丈夫索夫揚指，牙醫事後以手術都是依照程序進行為由，企圖推卸責任，但他就懷疑妻子死亡和拔智齒有絕對關係，表示將會對該牙醫採取法律行動，為妻子討回公道。涉事牙醫診所至今仍未就事件回應，當地衛生部門已召見該牙醫，但就表示由於死者離世前曾接觸數名醫生，仍需調查是否涉及人為醫療失誤引致悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》

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