12歲女童寄人籬下熟睡遭性侵不敢說 老師因1事揭發送淫狼入獄
馬來西亞一名12歲女童，因家境貧窮與母親暫居別人家，某日在家中熟睡期間，遭同屋主兒子性侵，女童事後不敢將事件告知任何人，直至老師發現她身上有傷痕，才揭發她不但遭母親毆打，更遭受性侵。涉案男子被捕後認罪，被判入獄4年及鞭刑3下。
綜合外媒報導，被告為24歲地盤工人莫哈末札魯哈希米，他與祖父同住。而祖父出於好心，收留受害女童及其母親在其家中居住，因可方便上學。可是，在4月某日下午5時，被告趁女童熟睡時伺機性侵。
受害女童事後不敢告知任何人，直到學校做體檢時，有老師發現少女身上有傷痕，追問之下得知少女不但曾被母親毆打，還遭被告性侵。校長於4月24日向警方報案，同日被告被逮捕。
被告在法庭上承認罪行，被判入獄4年及鞭刑3下。法庭諭令被告服刑期間必須接受輔導，出獄後也必須接受警方監視1年。
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文章授權轉載自《香港01》
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