人妻婚後堅拒行房…夫以為教徒守禮 驚悉心寒真相怒告騙婚

綜合外媒報導，印尼26歲男子AK透過社交平台認識同齡女子阿丁達（Adinda Kanza），兩人交往一年、即今年4月結婚。不過兩人只在家中舉辦簡單婚禮，沒有辦理登記，而阿丁達聲稱自己父母已過世，家中也沒有其他親戚，故結婚時未見女方家人參加。

然而結婚後阿丁達行為愈來愈詭異，不但經常把自己關在房間裏，很少與家人或鄰居交流，更一直拒絕與他行房、觸摸。直至結婚12天後，阿丁達離奇行為讓AK一家人無法坐視不理，追查揭發阿丁達驚人秘密──原來阿丁達竟是男兒身！

AK一家人調查發現，阿丁達其實是一名男性，但會在衣服胸部處塞很多泡棉，讓自己看起來像女性；而且阿丁達父母雖然年事已高，卻仍然健在，並非口中所說的「去世」。

AK指出，結婚前約會時，阿丁達都會穿穆斯林服裝、頭戴面紗，加上認為阿丁達是穆斯林，所以他從未懷疑過對方性別，「我們只是相信他（阿丁達），因為他看起來像穆斯林，怎麼能說謊？這就是為什麼我們在家以未登記方式結婚」。

AK一家人知悉真相震驚，報警指控阿丁達欺詐騙婚。阿丁達隨後被警方拘留，惟據報雙方經過1天商議後，決定以和解方式解決，原因之一是考慮到阿丁達有一對年邁父母。

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文章授權轉載自《香港01》