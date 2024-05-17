尿液惹的禍！反光鏡斷裂重砸男童 專家：倒塌只是早晚問題

日本愛媛縣日前發生危險一幕，一名男童行經新居濱市一處路口時，身旁的反光鏡竟被強風吹斷，當場將他重砸在地，所幸男童送醫後僅受輕傷。專家表示，該鏡桿雖有做應急補強，但仍不敵強風摧殘，而造成桿柱需補強的原因，竟是遭「尿液腐蝕」。

日本媒體《CBC電視台》報導，該名6年級男童5日放學由父親開車接回後，於宇高町一處路口前下車，不料男童僅向前一段距離，就遭斷裂的反光鏡重砸倒地，幸好男童就醫後只有頭部腫脹，並無大礙。

儘管新居濱市當時發布強風警報，最大瞬間風速達到15.2公尺，但造成鏡桿斷裂的真正元凶不是風，而是尿液。與本次事故無關、承包號誌安裝工程的愛知縣三台技研社社長加藤表示，尿液腐蝕的問題比外界想像得更嚴重。

加藤指出，造成號誌桿倒塌的常見原因不外乎強風及尿液，其中尿液中的鹽會腐蝕柱桿，而車輛經過或碰撞時造成的振動或衝擊，會在桿上形成凹處，進而加速腐蝕。因此就算廠商聲稱可以使用10到15年，在環境條件較差的地區可能可以2到3年就不行了。

加藤表示，事故桿柱雖有用膠帶進行臨時加固，但作用不大，「倒塌只是早晚問題」。針對這起事故，新居浜市對去年12月的一次檢查中發現有老化現象的317根號誌桿進行了查驗，並表示正在進行修復或更換。男童父親也呼籲當地政府加強修復更換，避免類似事件再次發生。