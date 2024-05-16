辣媽拍寶寶受洗搔首弄姿 網傻眼：主角到底是誰
不少基督信仰的家庭會為孩子施行小兒洗禮，象徵將孩子獻給神，為孩子做出信仰宣言。國外一名辣媽日前就為家中寶寶安排施洗，但照片中媽媽不但打扮得非常性感，還使出渾身解數擺pose，讓不少網友看到照片直酸「主角到底是誰」。
據《太陽報》（The Sun）報導，一名媽媽莫莉（Molly-May Nolan）在社群媒體上分享自己兒子的受洗影片。這段影片由幾張照片組成，照片中小小的菲莉克斯（Felix Valentino Nolan）被抱在牧師的懷裡，莫莉則穿著緊身的白色洋裝、細跟高跟鞋，還露出「長輩」，頂著一頭剛做好的頭髮站在旁邊搔首弄姿，引來不少網友留言批評。
另一張照片中，莫莉和一名男子坐在教堂的講台前面合照，莫莉依然擺出十分性感撩人的姿勢，但另一旁的男子則成了強烈對比。據信這名男子是莫莉的伴侶，但他只穿著黑色T恤、牛仔褲和球鞋就來參加孩子的洗禮。
這段影片在短短兩天之內就吸引超過150萬次點閱，更有3000多名網友留言。雖然不少人都認為莫莉很美，甚至有人說「我從頭到尾都沒在看寶寶，妳實在太美了」，但也有不少人認為莫莉太出風頭。有網友就留言說要為寶寶禱告，還有另一名網友留言諷刺：「我好喜歡我的新髮型……還有寶寶啦」。
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