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他問「過45歲沒劣化女星」想到誰？網推3女神：沒變形很扯

愛上「老兵鬼魂」 她同時與一人一鬼交往

聯合新聞網／ 綜合報導
卡邁克爾（圖左）很開心能找到理解她跟鬼魂魯伯特的另一半。圖擷自太陽報
卡邁克爾（圖左）很開心能找到理解她跟鬼魂魯伯特的另一半。圖擷自太陽報

美國一名女子宣稱自己有靈異體質，不只看得到鬼還更進一步「跟老兵鬼魂交往」，不過除了跟鬼交往之外，這名女子在「人間」也有另一名活人伴侶，也就是說她不但建立了開放式關係，這段關係還橫跨了陰陽兩界。

據《太陽報》（The Sun）報導，33歲的卡邁克爾（Rebekah Carmichael）說自己從很小的時候就有撞鬼經驗。當時她才3歲卻被鬼魂撞倒，從那時候她就知道有鬼。不過這對年幼的她來說當然是很恐怖的經驗，所以她一直很努力探索靈性領域，想要把靈異體質「關掉」。

2018年她搬到北卡羅萊納州的威爾明頓，當地有「全美鬧鬼最嚴重區域」的稱號，卡邁克爾也開玩笑說不管住在哪裡，大概都會有一個「不付房租的室友」。

沒想到她真的在威爾明頓遇見自己的「靈魂另一半」，某天她晚上約10點自己走路回家，遇見了一個鬼魂魯伯特（Rupert），而且魯伯特還提議要陪她回家。兩人後來更深入認識對方，魯伯特告訴她，他們前世是夫妻，不過他因為戰爭過世，這段時間他一直都想找到妻子，希望可以跟她再續前緣。

兩人真的開始交往，也像一般情侶一樣會去散步、喝咖啡。不過2020年卡邁克爾遇見了凱瑟琳（Katharyn），兩人因為對靈界的事物有興趣而開始建立關係，最後交往，所以現在卡邁克爾在陰間和陽界都有伴侶。

卡邁克爾說，跟凱瑟琳交往很輕鬆，因為她不只接受她的靈異體質，也沒有質疑過魯伯特的存在。凱瑟琳甚至還跟魯伯特建立起特殊的友情，而卡邁克爾和凱瑟琳也把這一切奇妙的經歷po上社群平台，吸引一票粉絲追蹤。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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