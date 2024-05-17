命中注定！嬰兒時就相遇 青梅竹馬結識30年升級終身伴侶

有些緣分如同天生注定，即使經過了再長的時間，最終仍能修成正果。有一對日本的男女，在還是小貝比的時候，就曾經一起合照過。沒想到在30年後，這對男女最終成了一對夫妻，簡直像是從出生起，就決定了未來的緣分。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「iamchuzumama」最近分享一張照片。畫面中右邊的嬰兒是她，左邊則是現在的丈夫。兩人30年前還是嬰兒時，就因為母親彼此間互相認識，所以曾經同框過。後來兩人也因為家族間的親密關係，彼此間經常碰面。

過去兩人的關係，就像是青梅竹馬一樣，一直相伴到高中，但沒有想過感情的事。等到成年後，兩個人剛好都沒有其他對象，被共同認識的朋友慫恿何不直接交往，於是促成了這一段橫誇30年的佳話。

許多網友也紛紛表示「從誕生的那一刻就決定了命運」、「未免也太浪漫了吧」、「想起了『從搖籃到墳墓』這句話」、「好羨慕，這麼早就認識了」、「青梅竹馬真好啊」、「歷史性的照片」、「竟然還有這種事」、「人生真的很難預料，祝你們成為白頭偕老」。