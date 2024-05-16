奪命「種草莓」！熱吻吸吮後男友猝死 女友崩潰：不知道他受不了

約會情到濃時，親熱時或會留下俗稱「草莓」的吻痕，原來竟有奪命風險！澳洲1名男子與女友熱吻後，頸部出現多處俗稱「草莓」的淤痕，惟男子其後用餐時突然倒地不起，當場口吐白沫昏迷，最終因突發性中風猝死，而其驗屍結果顯示，男子死因竟與吻痕有關。女友得悉真相後崩潰大哭，慘哭：「我真的不知道他受不了這個。」

外國媒體報導，澳大利亞1對情侶熱吻過後，男友竟因而喪命。報導指，該男子於餐廳用膳時，突然暈倒地上，更口吐白沫，餐廳隨即報警，惟男子送院搶救后最終不治。

經法醫調查後發現，男子的死因或與俗稱「草莓」的吻痕有關。驗屍報告指，男子頸部出現多處淤痕，疑是由女友熱吻所造成，而吸吮其間產生的血凝塊，導致男子頸部供血不順，誘發血栓而釀成急性中風。女友知悉男友死因後情緒崩潰，哭訴：「我真的不知道他受不了這個。」

查資料，以往亦發生因吻痕跡導致身體有異常的案例，2011年紐西蘭1名女子因身上有吻痕仍接受手術，最終左臂癱瘓並中風；而於2016年，墨西哥1名17歲青年也因吻痕而喪命。

臺北馬偕醫院急診科醫生翁梓華曾在Facebook發文表示，頸部左右各有一條頸動脈，總頸動脈向上會分流成內頸動脈與外頸動脈，形成一塊「頸前三角區」，情侶熱吻留「咖哩雞」的時候最好要避開這個區域，否則若施力不當可能導致血管受傷，進而引發血管剝離等急性心血管疾病。

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文章授權轉載自《香港01》