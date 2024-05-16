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逛動物園沒狸貓卻見「這東西」頂替 網一看笑翻：感覺很好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一間動物園區因整修中不便展示狸貓，於是用了泡麵「狸貓蕎麥麵」代替。示意圖，非當事者。圖／Ingimage
日本一間動物園區因整修中不便展示狸貓，於是用了泡麵「狸貓蕎麥麵」代替。示意圖，非當事者。圖／Ingimage

動物園裡收養著許多稀奇可愛的動物。不過不管是什麼樣的動物，都可能因為一些特殊狀況，暫時不方便開放參觀。近來有個日本動物園，就在碰到這種狀況時，利用其他物品來替代，幽默的做法逗笑網友們。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「watashix2arara」，近來造訪位於長野縣松本市的「松本市阿爾卑斯公園」。該公園除了一般草皮廣場之外，還設有「小鳥與小動物之森」，裡頭飼養了包括山豬、孔雀、貓頭鷹等30多種，一共250隻可愛動物。

不過近來這位網友參訪時，發現園中的「狸貓舍」貼出公告，表示場地正在進行整修的關係，暫停開放狸貓的展示。不過有趣的是，園方決定放上東洋水產的知名泡麵品項「綠狸貓天婦羅蕎麥麵（緑のたぬき天そば）」，當作「狸貓」替身。

用來代替狸貓的「綠狸貓天婦羅蕎麥麵」。圖擷自東洋水產網站
用來代替狸貓的「綠狸貓天婦羅蕎麥麵」。圖擷自東洋水產網站

這個幽默的舉動，讓網友5歲的女兒，因此在柵欄前面盯著看了好久。許多網友也紛紛被逗笑，表示「放綠狸貓笑死」、「公告文字是綠色的，放的也是綠色的狸貓蕎麥」、「這個狸貓看起來有點好吃」。

動物園 日本 泡麵

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