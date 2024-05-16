逛動物園沒狸貓卻見「這東西」頂替 網一看笑翻：感覺很好吃

熱心助人固然是好事，但也可能適得其反！美國日前有女子不慎遺留信用卡於咖啡店，隨後接到銀行通知，其信用卡出現可疑消費紀錄。原來其中1位店員「好心辦壞事」，為了尋找失主竟然拍下信用卡正反面照片，更在沒有遮擋重要資料的情況下，直接將其分享到facebook群組，導致她被盜刷超過2,000美元（下同，約64,000新台幣）。

2024-05-16 08:14