好心尋失主卻致損失6萬元！這舉動害她信用卡被盜刷 網：至少要有常識

熱心助人固然是好事，但也可能適得其反！美國日前有女子不慎遺留信用卡於咖啡店，隨後接到銀行通知，其信用卡出現可疑消費紀錄。原來其中1位店員「好心辦壞事」，為了尋找失主竟然拍下信用卡正反面照片，更在沒有遮擋重要資料的情況下，直接將其分享到facebook群組，導致她被盜刷超過2,000美元（下同，約64,000新台幣）。

目前銀行已停用其信用卡，女子亦就多單簽賬申訴中，咖啡廳老闆拒絕回應事件。不少網友都對餐廳員工做法感到不可思議，認為對方尋找失主原意是好，但批評「做人至少要有常識」。

綜合外媒報道，美國北卡羅來納州（North Carolina）女子迪佛（Rhonda Deaver）為「Smith's Café」咖啡店常客，她於4月30日完成每周複診後到咖啡店光顧，之後不慎將信用卡遺留店內。回家路途上，她突然接到銀行致電通知，其信用卡有多個可疑消費紀錄，於是立刻趕回餐廳。

迪佛趕回店舖，卻被告知其中1位員工為了尋找失主，竟然拍下其信用卡正反面照片，在沒有遮擋重要資料的情況下，直接上傳到facebook群組「Word of Mouth Kinston」。該員工更於帖文寫道「大家好，Rhonda Deaver女士，你將信用卡留在店內，我們已將其放置在安全位置。如果您認識她，請讓她知道我們正保管它（信用卡），以確保能夠將其歸還」。

迪佛之後驚覺信用卡已被盜刷超過2,000美元（約64,000新台幣），無奈表示「我不敢相信他們會這麼做，一想到我可能被逼支付這些被盜刷的金額，我就感到很難受」。她稱，這次事件對她造成嚴重經濟損失，「我靠固定收入過活，每個月不會有額外的金錢來支付別人在我卡上的消費」。

目前銀行已停用迪佛該張信用卡，她仍就被盜刷一事申訴。對於這次烏龍事件，咖啡廳老闆拒絕回應。不少網友都對餐廳員工做法感到不可思議，認為尋找失主原意是好，但「不要好心做壞事，做人至少要有常識」。

報道引述當地商業改進局（Better Business Bureau）員工雷德福（Meredith Radford）指，任何人都不應該在網路上發布信用卡訊息，或身分證明來尋找他人；即使遮蓋了重要訊息或號碼，仍然存有威脅。

美國有女子遺留信用卡於咖啡店，員工貼圖到社交平台尋人，結果被盜刷超過2,000美元。圖／擷取自網路

延伸閱讀：

日本旅遊注意-亂碌信用卡隨時誤墮1陷阱 達人教防中伏方法

網民叫外賣誤入假網站 信用卡被盜用險失過萬元phd已作舉報

文章授權轉載自《香港01》