寄生超市！女街友住進「招牌裡」一年 咖啡機電腦全都搬進去

美國密西根州一名女街友因為無家可歸，竟突發奇想想到住進超市裡。她為了不被發現，找到超市屋頂招牌的一個小空間，一住就是一年之久，直到最近才因裝潢曝了光。

據NBC News報導，這名34歲的女子住在密西根州一家Family Fare超市的招牌裡，而且已經住了一年。女子之所以會被發現，是因為超市剛好要施工，承包商來超市查看時，發現有一條延長線連到屋頂的招牌內部，這才發現「招牌內有住人」。

其實這個空間並不大，長約4.5公尺、寬約1.5公尺，高度也只有大約2.4公尺。不過女子儼然是打造了自己的小套房，裡面不只有食物、衣服，甚至還有桌子、咖啡機、電腦、盆栽等生活用品。

當地警方發言人沃倫（Brennon Warren）表示，女子是無家可歸，才會想到要住在招牌裡。店家常常會看到她出沒，但沒人想得她其實就住在招牌裡。警方接獲報案以後立刻要求女子離開，女子不願接受社福單位的協助，超市也並未對女子提告，所以女子離開後便不知去向。