衣索比亞女稱16年不吃不喝也沒排泄 活下來全靠神蹟

衣索比亞一名女子聲稱自己某天突然沒有食慾，接下來就16年不吃不喝。女子宣稱自己就這樣活了16年，活下來全靠神蹟。

據ODDITYCENTRAL報導，26歲的安保（Muluwork Ambaw）近期接受媒體訪問，表示自己10歲那年突然沒食慾，接下來她就再也沒有吃喝過東西。從那時候開始她就不再口渴或飢餓，但卻還是過著正常的生活。她的身體沒有問題，也有體力完成每天要完成的工作，就算煮飯、跑腿也都難不倒她。

安保說因為自己沒有進食，連帶的就也沒有排泄的需求，所以過去16年來她不只不吃不喝，也都完全沒有上廁所。安保到首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）接受檢查，醫生發現她的腸胃的確沒有食物、水或排泄物的痕跡。

因為開始不吃飯的那年還小，安保還和家人同住，每次去上學之前家人要她吃早餐，她都會假裝自己已經吃過了。她說她已經不記得進食的感覺，但還記得自己吃的最後一餐是燉扁豆。因為不進食，她在懷孕時為了供給胎兒營養還要注射葡萄糖，產後也沒有辦法餵母乳。

安保認為自己沒有吃飯還能正常生活是神蹟，對於外界質疑她造假，她也大方邀請懷疑的人去跟她同住幾天，這樣他們就能知道「我的卻不需要進食或喝水」。