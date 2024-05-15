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這樣加油「肛肛好」？大叔「油槍塞後門」玩下體 12秒影片吸千萬觀看

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名中年男子被拍到在加油站露鳥自慰，甚至將汽油槍放入肛門，短短12秒影片曝光後在網路上廣傳，掀起網友熱議。 圖／擷自社群平台X @BGateIsaPyscho
國外一名中年男子被拍到在加油站露鳥自慰，甚至將汽油槍放入肛門，短短12秒影片曝光後在網路上廣傳，掀起網友熱議。 圖／擷自社群平台X @BGateIsaPyscho

國外一名中年男子被拍到白天在加油站脫褲露鳥，甚至將汽油槍放入肛門，不顧旁人目光公然手淫，短短12秒影片曝光後在網路上廣傳，掀起網友熱議。

根據外媒「每日星報（The Daily Star）」報導，一名頭戴亮橘色帽子的中年男子，不僅在加油站露鳥手淫，還拿油槍塞後門，民眾目睹驚人自慰場景後，拍下12秒影片上傳至社群平台X，引發眾人譁然及大量轉發，影片曝光1日就累積千萬觀看人次，還有不少人好奇事發地點，不過原PO沒有特別說明，網友僅根據背景的義大利語標示，推測地點應在義大利。

從畫面中可見中年男子公然脫下長褲至及膝處，接著左手拿起油槍迅速「捅入」肛門，而大叔右手也沒閒著，雙管齊下同時忙著玩弄下體，過程中男子嘴巴微開，神情看似十分享受，直到聽見路人的驚呼與大喊質問「你在做什麼？」，他才緩緩轉頭與鏡頭對視，表情難掩失望地鬆手放回油槍。

影片曝光後，隨即引發網友熱議，紛紛抨擊該名男子的行為，「他腦袋裡裝了什麼？」、「我剛剛看到了什麼？而且是在光天化日之下」、「我得去洗洗眼睛」、「還好他沒有放屁」、「他可以去當能源部長」、「所以我加油的時候都會戴手套」。

另外，也有網友表示，將異物插入肛門的行為，將面臨一定程度的風險，尤其是放入「油槍」，若汽油不慎漏出，除了「極度痛苦」外，很可能在等待醫療救助期間就會喪命。

加油站 義大利

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