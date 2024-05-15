浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

洗鴛鴦浴是情侶交往的情趣之一，然而有時候浪漫場景可能慘變噩夢一場。近日，一名女網友表示洗鴛鴦浴時被男友的洗澡習慣嚇壞，直言對方是個「缺乏基本衛生習慣的成人」，也興起分手的念頭。文章一出，亦引來不少網友力挺原PO，直呼「妳男友真的超噁心」。

國外一名女網友在Reddit發文，吐露因為洗鴛鴦浴而得知的驚人事實，並向眾人求助詢問「是不是該跟男友分手」。原PO提到近日跟男友共浴，發現他將肥皂抹在手上之後，再用手輕輕地身上搓揉，期間並沒有使用沐浴絲瓜棉、毛巾等工具，「他說他用手洗澡」。

除了沒有使用工具，更讓原PO大感吃驚的是，男友並沒有清洗他的屁股。當她詢問男友為何不洗，對方則說「洗澡的時候，水自然會沖洗我的屁股，我一直以來都是這樣洗的」。男友堂而皇之的回答嚇壞原PO，她表示自己嘗試理解對方，想著也許男友父母沒有教過他如何正確地洗澡。

原PO接著告訴男友，他需要撥開並清洗股溝處。她原以為男友會照著做，沒想到過了三天之後，當她詢問男友是否洗過屁股，對方竟說，「沒有，把手伸進去洗很噁心」。

原PO表示兩人因為這件事有了矛盾，「在我看來，他是個缺乏基本衛生習慣的成人，而他覺得自己需要時間適應」。她對於這段關係亦有些猶豫，並開始思考是否該分手，因此求助眾人，「我是否對他太嚴厲了」、「想結束這段感情是合理的嗎？」

對此，網友們紛紛表態支持原PO，「如果一個成年男子不清洗自己的屁股，那他如廁之後可能也沒有擦乾淨。這對我來說會是分手的關鍵」、「我也是男的，我必須說，妳的男友很噁心」、「如果我男友不好好清洗身體，我絕對不會碰他」、「什麼鬼！我洗澡有90%就是為了洗屁股，整天悶在褲子裡還會出汗，妳男友真的超噁心」、「身為一個成年人卻不知道怎麼清洗屁股，是一件既詭異又噁心的事」。

也有人建議原PO，「如果這件事讓妳從根本上感到厭惡，那妳就有理由結束這段關係。但如果妳和妳男友的關係在其他方面都很好，而且妳真的很喜歡他，或許可以給他30天好好思考一下」。