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知識家一張「太空少女圖」提問無人答 10年後原作者現身：請聯絡我

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友十年前在網上問一張圖但沒得到回答，沒想到問題在最近被原作者發現。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位網友十年前在網上問一張圖但沒得到回答，沒想到問題在最近被原作者發現。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本一位網友在約10多年前的2013年8月，於問答網站「Yahoo知恵袋（日文版Yahoo奇摩知識+）」憑著記憶文字描述，想找尋一張圖片，但是當時並沒有立刻得到解答。沒想到時隔多年後，該圖片作者意外發現這則發問，於是在社群網站上請對方來聯絡自己。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，當初的問題裡頭，發問者形容該張圖片「背景是宇宙」、「有位疑似是穿著太空裝的少女，周圍還有很像火星人的生物」、「色調以黑色為底及淡藍色作畫」、「圖片大小適合作為電腦桌布」等等。原先他用這張圖片當桌布，但因為換了新電腦的關係，想要找尋圖片原檔。

雖然當時並沒有人能回答這個問題，但就在今年5月初，一位「X」網友「zakiograph」表示，這應該是形容他過去的一張作品，請對方如果想要完整版的圖片，可以聯絡他。

這位畫家網友表示，這張畫是他大學時期的作品，算起來應該是23年前的事了，後來有投稿給素材網站，過去社群網站沒有那麼普及，因此作品發表了，也不容易得到迴響。這次意外發現這則提問，讓他又驚又喜，沒想到自己的作品依然被記住、被喜愛。

網友們也紛紛表示「希望能找到本尊」、「這才是社群網站的正確使用方式」、「橫跨十年的緣分」、「這張圖真的很不錯」、「那個發問的人快來看這篇」、「這種暖心故事真不錯」、「好熱血的感覺」。

圖片 日本 社群

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