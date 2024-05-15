5歲男童平時愛研究植物 坐車一秒認出「路邊有罌粟花」立大功

日本茨城縣東海村的道路，最近被發現疑似種植違法的罌粟花，當地衛生部門接獲通報後，立刻進行清除作業。而辨認出罌粟花，立下大功的熱心民眾，竟然是一位年僅5歲的男童。

根據日本媒體「茨城新聞」報導，這位5歲男童大曾根諒，平時就喜歡花草植物，也曾在圖鑑中看過罌粟花。8日傍晚，當諒的父親大曾根泰人開車，從幼稚園把兒子接走時，諒發現沿途道路開著許多淡紫色的花朵，立刻大喊：「這是罌粟花！」

泰人隨即通報當地縣府，於是官方便開始進行清除作業，13日拔除掉所有罌粟花，數量一共有83株。罌粟花是製作毒品的原料，去年一年內，茨城縣曾有133處發現罌粟花生長，一共有9675株。因此縣政府也呼籲民眾，如果發現有什麼異常花朵，最好立刻就近向保健所進行通報。

這次兒子立下大功，父親的泰人也說，平時兒子就喜歡研究植物，散步時看到什麼花草，回去都詳細調查。沒想到這個興趣，讓他在行駛中的車子內，也能夠一眼就辨認出罌粟花，相當肯定兒子的興趣。