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滿分不只100！女童寫考卷多一舉動拿到120分 老師做法獲盛讚

聯合新聞網／ 綜合報導
老師的教學方式，有時會成為學生向上的動力。 圖／Ingimage
老師的教學方式，有時會成為學生向上的動力。 圖／Ingimage

形容一件事情相當完美時，往往會說該事情簡直是「100分」，甚至還有「超過100分」、「120分」等等的強調用法。不過近來有位網友的女兒，還真的拿到一張考到「120分」的考卷，當她說明箇中源由時，引起許多網友的讚賞。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「haha_2016sy」分享，最近7歲的女兒在小學考漢字時，除了空格全部答對之外，也將其他題目的句子通通補上漢字。

老師改考卷看到這樣的舉動後，為她打了「120分」，獎勵她的積極性。網友認為，這樣打分數的話，有助刺激女兒的向上心態，讓她變得更用功，也很慶幸女兒能夠碰到這麼樣的一位好老師。

網友們也紛紛回應「這想法很棒！有這樣的老師，家長也會很開心」、「確實這樣就會提升學習意願」、「這老師太理想了」、「女兒也很棒耶」、「這就是120分啊，好厲害」、「很懂得怎麼引導出學生學習意願的老師」、「遇到什麼樣的老師，會大幅左右學習態度」、「在現今很多問題老師的世道下，有這種老師非常不容易」。

日本 考卷

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