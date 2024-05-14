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裝置藝術前掀衣袒胸！地球另一端民眾見性感網紅「馬鈴薯」彈出直播嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
近日美國、愛爾蘭擺放了裝置藝術「入口」，可以透過投影裝置和螢幕對面的民眾互動。一位成人網紅艾娃就在鏡頭前掀起上衣、袒胸露乳，讓螢幕對面的民眾嗨翻。圖／截自艾娃Instagram @avalouiise
近日美國、愛爾蘭擺放了裝置藝術「入口」，可以透過投影裝置和螢幕對面的民眾互動。一位成人網紅艾娃就在鏡頭前掀起上衣、袒胸露乳，讓螢幕對面的民眾嗨翻。圖／截自艾娃Instagram @avalouiise

裝置藝術竟淪色情直播？近日美國愛爾蘭兩地擺放的裝置藝術「入口」，在網上掀起熱議，民眾可以透過投影裝置，即時和螢幕對面的民眾互動。不過原本立意良善的設施卻逐漸成為脫序行為的溫床，周日一位成人網紅艾娃（Ava Louise）就在鏡頭前掀起上衣、袒胸露乳，讓大西洋彼岸的民眾嗨翻、舉起手機狂拍，該消息曝光後，又讓該裝置藝術再掀起一波討論。

根據外媒「紐約郵報」報導，近日美國紐約市（New York）和愛爾蘭都柏林（Dublin），分別安裝了一個名為「入口」的裝置藝術，民眾可以透過24小時不間斷的即時投影，在巨大圓形螢幕上和大西洋彼岸的人們互動，但無法聽到對方的聲音。

該裝置藝術引起許多路人注目，不過自從上周三開放後，也發生了一些亂象。一位Only Fans成人網紅艾娃，就在她多達40萬粉絲訂閱的Instagram上宣稱，自己害「入口」關閉了。這位性感網紅還原當時的情況，表示自己在12日來到位於紐約的「入口」，從她發布的影片可以看到，身材姣好的艾娃穿著白色背心、黑色瑜珈褲，在螢幕前大膽掀起上衣、展露雙峰，這個誇張的舉動瞬間投影到愛爾蘭，在地球另一端的民眾也馬上沸騰，紛紛舉起手機拍下這抹「突如其來的風景」。

事後，艾娃無辜的表示，自己只是想讓都柏林的人們看看「紐約土生土長的『馬鈴薯』」，並希望自己的巨大馬鈴薯能「變得國際化」。而在艾娃的男友後續與「入口」的工作人員交談時，對方也指出「入口」將關閉一段時間，「非常不幸的是，人們沒有對這個裝置做出最好的行為」。

事實上，這並非單起不當事件，除了艾娃的露出行為，都柏林一側的民眾也闖下不少麻煩，曾有人一邊吸食不明物品、一邊撥放911恐攻的影片，也有人在鏡頭前高舉納粹黨徽，讓原本立意良善的裝置藝術逐漸成為脫序行為的溫床。

對此，都柏林市議會發布聲明，表示會對「入口」進行技術上的修正，「我們正在實施一些技術解決方案，並將在未來24小時內生效，未來幾天，我們將繼續與紐約夥伴監控事態發展，以確保『入口』繼續為城市和世界提供積極的體驗」。總部位於立陶宛的主辦單位則指出，他們不打算建議人們以任何特定的方式使用「入口」互動。

近日美國、愛爾蘭擺放了裝置藝術「入口」，可以透過投影裝置和螢幕對面的民眾互動。一位成人網紅艾娃就在鏡頭前掀起上衣、袒胸露乳，讓螢幕對面的民眾嗨翻。圖／截自艾娃Instagram @avalouiise
近日美國、愛爾蘭擺放了裝置藝術「入口」，可以透過投影裝置和螢幕對面的民眾互動。一位成人網紅艾娃就在鏡頭前掀起上衣、袒胸露乳，讓螢幕對面的民眾嗨翻。圖／截自艾娃Instagram @avalouiise

愛爾蘭 網紅 美國 裝置藝術 都柏林

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