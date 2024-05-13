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印外傭態度懶散…半夜竟與夫互傳「自慰片」 人妻怒控：還偷我內褲

香港01／ 凱薩琳
馬來西亞1名人妻控訴家中的印尼外傭離譜行為，包括變得懶散，經常躺在客廳休息、看戲，甚至會通宵與丈夫及另外2名男子互傳自慰性愛片段及偷竊等。圖／擷自「Facebook」
馬來西亞1名人妻控訴家中的印尼外傭離譜行為，包括變得懶散，經常躺在客廳休息、看戲，甚至會通宵與丈夫及另外2名男子互傳自慰性愛片段及偷竊等。圖／擷自「Facebook」

誤聘超狂奇葩外傭，這位女僱主太倒霉了！馬來西亞1名華裔人妻近日於個人Facebook帳戶發文，連環控訴家中的印尼外傭種種離譜超狂行為，包括通宵向丈夫（外傭自己老公）及另外2名男子互傳自慰性愛片段、工作態度懶散、食量大和不愛惜廚具，更揭發外傭偷竊她的物品，包括唇膏、香水，甚至內褲等，形容「不貴的不用，真是聰明的女人」。事件被揭發後，外傭向男僱主求饒稱希望留下，但轉頭又向人妻稱想離開，最終有1名男子上門接應，便再無回來。

該名馬來西亞人妻在Facebook連發4個「千字文」，控訴其聘請的印尼外傭，列出多宗超狂惡行。人妻透露，該名外傭數月前入職，最初顯得十分規矩，不敢提出任何請求，而她也經常對外傭嘘寒問暖，當時還以為遇到「神仙姐姐」。沒料到外傭不久即露出本性，非但變得懶散，會經常躺在客廳休息、看戲，甚至曾偷偷在主人床睡覺。

人妻續指，後來外傭擁有手機後行為變本加厲，留意到她經常徹夜房間內玩手機，更會唱歌和跳舞，當她向外傭表達不滿時，對方卻反駁自己早已入睡。人妻最終選擇沒收外傭手機，因出於好奇心而檢查手機，竟發現外傭原來經常在房間拍攝自慰短片，並發送給自己的丈夫，更與另外2名不知名男子互傳性愛影片。

此外，外傭擁有個人社交帳戶，人妻查看當中相片時，見到屬於自己的私人物品，包括髮箍、太陽眼鏡、唇膏和髮夾，更曾偷用其昂貴的面膜。人妻於是與外傭對質，當求檢查外傭的行李箱，竟發現箱內藏有屬於她的耳環、香水、唇膏、內褲等物品，而且都屬於高價物品。外傭起初否認偷竊，在人妻坦言不會認錯屬於自己的物品與男僱主逼問下，外傭才坦承惡行並求饒，又聲稱想繼續留下工作。

人妻表示，在老公要求下，外傭同意禁止使用手機，雙方終平息事件。沒料到當人妻的老公出門後，外傭竟哭求想離開，並指有人會來接她，而未久便有1名男子與她一同離開。

人妻又指，自外傭到來，家中的食物迅速被清空，她曾觀察外傭用膳，發現其食量驚人，一餐可吃2包麵及添加大量肉丸，「忘了說，我女傭來半年胖了15公斤左右」；又指對方習慣早上喝一杯白糖水，致短短1個月便消耗了全家半年的白糖用量。人妻表示，因見外傭脾氣好、照顧孩子有耐心，故選擇一直包容，沒料背後原來有更多離譜惡行。

最後，人妻更斥該外傭格外浪費，會丟棄還剩三分一份量的牙膏，又隨意更換新牙刷等；更不會珍惜電器及爐具，會用金屬廚具刮不沾鍋、以及弄壞家中不少昂貴家具。

經此一事後，人妻分享從事件得到教訓，就是「當女傭來到你家的第一天，務必設好一切規矩和時間表」，又指有朋友曾建議，她給女傭一周的食物，讓對方以此控制分量。

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文章授權轉載自《香港01》

偷竊 印尼 外傭 馬來西亞

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