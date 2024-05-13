疊疊樂定勝負！日大學抽積木「決定誰倒垃圾」 網大讚：有趣又公平

這樣的分工，相信沒有人有異議吧！日本京都大學有學生近期在社交平台貼出圖片，分享班上的「神秘制度」，只見桌子上放置「疊疊樂」積木，旁邊紙條寫著「來到研究室的人先抽一根，倒掉的話就乖乖去倒垃圾」，以公平方式分配誰人負責倒垃圾。不少同學為逃避倒垃圾任務，紛紛抽取下方積木，企圖「陷害」他人，同時令疊疊樂變得「岌岌可危」。有網友就大讚這種分工方法公平，既不會讓一個人負全責，還能為日常雜務增添遊戲樂趣。

京都大學有學生在X（原為Twitter）帳號「television_met」上傳圖片，顯示教室近門口的桌子上放置「疊疊樂」積木，而前方則有1張紙條寫道「來到研究室的人先抽一根，倒掉的話就乖乖去倒垃圾」，以公平的方式分配誰負責倒垃圾，原PO直言「教室引進1種很有趣的制度」。

另一名學生於X帳號「kutamuuuuu178」持續分享疊疊樂的變化，第2日疊疊樂下方積木明顯變少，形成「上重下輕」。至第3日時，同學間互相陷害，竟繼續抽走下方積木，令疊疊樂看上去「岌岌可危」，不過原PO第4日貼出圖片，證實疊疊樂仍未倒下。

網友都大讚這種分工方法有趣，制度不但確保分配任務的公平性，加上等待「疊疊樂」倒下一刻，剛好可以累積一定的垃圾量，同時也為日常雜務增添了遊戲的樂趣。

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文章授權轉載自《香港01》