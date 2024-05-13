買泰國小吃驚見「病例單變包裝」 他吃一半崩潰：主人還患肝炎
泰式料理酸酸辣辣的風味，深受台灣人喜愛。不過，據外媒《Khaosod》報導，一名泰國民眾指出，自己最近在路邊買了一份小吃後，發現攤販竟用「病例單」包裝食物，更可怕的是，該病歷單的主人是一名「B型肝炎患者」，瞬間引起網友議論。
報導指出，一名泰國網友在臉書粉專「Panda Lab Doctor」投稿稱，自己近日在住家附近的小攤販購買Khanom Tokiao（泰式薄煎餅）時，意外看見食物的包裝是「醫院病例單」，讓他超級傻眼。
之後原PO仔細看了病歷資訊，驚訝地發現病例單主人竟是一名「B型肝炎患者」，忍不住嚇得直呼「我該繼續吃嗎？」並將事件經過PO在社交平台上，提醒大家應多多注意食品安全。
貼文一出，瞬間引起網友熱議，「好噁心，我要吐了」、「食品包裝怎麼會沒有被嚴格管控呢？」、「光是看到紙袋，我就不會買了」、「你居然吃到一半才發現」、「賣家竟敢用這樣的紙包裝食物」。
還有人質疑為何病患的資料會被外流，「說真的，病患的這些信息不應該被洩漏」、「醫院的道德呢？病人的個資可以被外流的嗎？」、「可以舉報醫院揭露病人的個資」。據了解，該病例單為泰國烏汶府某家醫院流出，但涉事院方目前尚未做出任何回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言