泰國驚傳「水桶藏屍案」！韓國男子疑涉毒 慘遭同鄉下狠手

韓國34歲男子Roh Eui Jong（暫譯盧義正，以下簡稱盧男）5月7日被人報稱在泰國曼谷失蹤，當局11日在芭達雅（Pattaya）發現疑似他的遺體。他的遺體被發現置於一個容量達200公升的黑色塑膠桶，並且灌入水泥。警方正在調查，並指根據監視器畫面，涉案嫌犯有3人。

泰國《曼谷郵報》12日稱，盧義正4月30日入境泰國後，5月3日失蹤。其母5月7日接到一通勒索電話，對方指盧男將他們的毒品丟入河中，要求她拿300萬泰銖贖人，否則盧男性命不保。盧母同日決定求助。

盧母向韓國駐曼谷大使館通報，泰國警方隨即介入調查。

盧男的泰籍女友稱，他5月2日往夜店消費，翌日被2名韓裔男子帶走。警方檢視監視器畫面後發現，嫌犯使用一輛白色小貨車。畫面中顯示他們在一間商店購入一個大桶子，該處距離案發地點約1公里。

店長供稱，嫌犯5月3日購買大桶子、尼龍繩和剪刀。

警方經調查指出，嫌犯將盧男先後帶到一間租來的房屋及一間公寓。盧男之後又被帶到芭達雅。一名嫌犯5月3日早上租了一輛車，另外2名嫌犯則在當天下午去買桶子和繩子。

三名嫌犯5月4日下午駕車外出，在芭達雅街頭遊蕩約5小時。影片顯示他們的小貨車上有一個黑色塑膠桶。晚上10時43分，他們回到租屋處，但黑色塑膠桶已消失不見。

警方11日出動潛水人員到水池搜尋之後，發現一個灌滿水泥的黑色塑膠桶，桶內有一具屍體。

調查正在進行，因死者所有手指被切斷，目前無法確認身分，不過相關單位認為，死者很可能是盧男。

2名嫌犯身份已被確認，其中一人9日離開泰國，相信另一人仍在境內。

《曼谷郵報》引述消息稱，3名疑犯已逃離泰國，分別前往緬甸、韓國及柬埔寨。此外消息指死者的食指被切掉，目的是阻礙警方調查。

After a Korean Man was found stuffed inside a barrel at Mapprachan Lake in #Pattaya, #Thai police have been conducting an extensive investigation into what they said was a ransom and kidnapping scheme that turned into a gruesome murder.https://t.co/iRRst5AW1K pic.twitter.com/FkMzbP2OY2 — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) 2024年5月12日

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文章授權轉載自《香港01》