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兒子趁母喝醉亂倫5次！傳訊息自首叫父「不要生氣」 陪審團：性侵不成立

香港01／ 撰文／布萊恩
英國1名男子趁母親喝醉酒，至少與母親發生5次性關係，事後更向父親傳訊息「自首」，並叫父親不要生氣。示意圖／ingimage
英國1名男子趁母親喝醉酒，至少與母親發生5次性關係，事後更向父親傳訊息「自首」，並叫父親不要生氣。示意圖／ingimage

英國發生兒子「強上」母親的亂倫性侵案件，1名男子趁母親喝醉酒，至少與母親發生5次性關係，事後更向父親傳訊息「自首」，並叫父親不要生氣。男子因性侵罪被捕受審，而他承認2項與成年親屬發生性行為罪行，雖然陪審團裁定「性侵」控罪不成立，但男子需接受2年「社區矯正計劃」，以及登記在性犯罪者名冊上5年。法官批評，男子行為讓人反感。

綜合外媒報導，涉案男子生於紐卡斯爾，小時候與母親關係疏離，長大後重回紐卡斯爾才與母親取得聯繫，孰料卻是向母親伸出「魔爪」。

報導指男子的母親有酗酒習慣，常常喝到酩酊大醉，母子也會一起喝酒，然而男子至少5次趁母親醉酒時與她發生性關係。完事後，男子更透過Facebook傳訊息給父親，透露自己與母親的亂倫關係，還叫父親不要生氣。

男子事後因「性侵」罪被捕受審，而他僅承認2項與成年親屬發生性行為罪行。陪審團商討後裁定男子性侵罪名不成立，惟需接受2年「社區矯正計劃」，並登記於性犯罪者名冊上5年。

辯護律師形容，男子在「不幸環境」中長大，心靈相當脆弱，而且跟母親「不是傳統意義上的母子」，強調因與成年親屬發生性關係而被判有罪的人，應判處不超過6個月監禁，或不超過法定最高刑期，或兩者兼而有之。

不過法官指出，雖然陪審團判男子性侵罪不成立，但批評男子行為讓人反感，「人們一想到你和你母親發生性關係就會感到厭惡……她（母親）沒有撫養你，但這絕不是你在這件事上的行為的藉口，正如我所說，這會讓很多人感到厭惡，但這不是道德法庭」。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 英國

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