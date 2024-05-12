珠寶店員工曝「男人偷吃4跡象」 一票店員狂點頭：每天都在發生

當伴侶突然出現詭異的舉動時，不免讓人懷疑對方是否變心。美國維吉尼亞州曾在珠寶店工作的莎拉（Sarah Renn）在TikTok分享，她可以透過男人買首飾的反應，判斷出對方是否出軌。影片一曝光，瞬間引起網友熱烈討論。

據外媒《Daily mail》報導，莎拉指出的第一個偷吃跡象是「購買2件非成套珠寶」，莎拉表示，通常男人若想買首飾送給老婆，會選擇同一系列的珠寶款式。她舉例，曾有名男性顧客稱自己的老婆只喜歡黃金首飾，某天卻突然購買一條白金項鍊，明顯是為了情人準備，「你可以看出這不是給他妻子買的，因為他的舉止會完全改變，他開始東張西望、說話結巴」。

莎拉接著說明第2個跡象，當男人購買同套首飾卻要求分開包裝，儘管對方可能會解釋，要在不同節日分別將禮物送給伴侶，但一名專業店員往往會事先了解送禮場合與目的，而出軌的男性通常在當下只給出一種答案，最後才突然要求將禮物分開裝。

莎拉分享第3個行為，若男人用兩張不同的信用卡消費，基本上是為了掩人耳目。她坦言，自己會詢問對方為何分開刷卡，當顧客難以給出適當的理由，可能是打算將首飾送給情人，對此莎拉強調「務必留意另一半的信用卡帳單明細」。

莎拉指出第4個跡象，試圖打「女兒牌」，雖然某些顧客確實會送珠寶給女兒，但偷吃得人經常表現的不對勁。她說明，自己會在客人消費期間，隨意詢問對方的家庭狀況，像是「女兒多大了？13歲了嗎？她什麼時候出生的？你應該給她買一條誕生日寶石項鏈，也許不是這些適合 14 歲女孩的鑽石耳環」等問題，出軌的男性則容易答非所問。

影片一出，瞬間吸引不少店員跳出來分享，一名在「施華洛世奇（Swarovski）」工作的網友表示「這種情況每天都在發生」，另一名在內衣品牌「維多利亞的秘密（Victoria's Secret）」的店員透露，曾看過某位男性購買2種完全不同尺寸的內衣。